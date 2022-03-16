《魔物獵人 崛起：破曉》付費DLC超豪華 6月30日Switch、Steam登場
CAPCOM稍早透過預錄線上內容「MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK 特備節目 2022.3.15」，宣布將在Nintendo Switch、Steam平台推出名為《魔物獵人 崛起：破曉》 (MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK)的付費超大型擴充內容，預計於今年6月30日正式提供。
《魔物獵人 崛起：破曉》將作為《魔物獵人 崛起》於今年夏季釋出的付費超大型擴充內容，故事描述獵人們擊退「百龍夜行」的魔物大侵襲之後，神火村雖然短暫恢復和平，但隨著大社遺跡出現冰狼龍，同時獵人們收到王國使者菲歐莉尼的請求，前往調查「魔物之異變」現象。
而在此次節目中，CAPCOM也介紹全新故事，以及全新魔物與新據點「艾爾卡多」等資訊，同時也公布《魔物獵人 崛起：破曉》相關資訊。
目前已經擁有《魔物獵人 崛起》的玩家，將可從即日起預購《魔物獵人 崛起：破曉》一般或豪華下載版，而CAPCOM在6月30日當天也會開放銷售包含《魔物獵人 崛起》內容的《魔物獵人 崛起 + 破曉》組合包，並且將在3月底以前於Nintendo eShop，以及3月21日以前在Steam平台推出六六折優惠銷售的《魔物獵人 崛起》。
另外，針對喜愛收藏遊戲盒裝的玩家，CAPCOM此次針對亞洲市場的Nintendo Switch玩家推出《魔物獵人 崛起：破曉》盒裝DLC下載序號卡版本，但必須搭配亞版《魔物獵人 崛起》遊玩。而CAPCOM也將同步推出可獲得特別外觀裝備的三款amiibo，預計會在6月30日同步上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言