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《魔物獵人 崛起：破曉》付費DLC超豪華 6月30日Switch、Steam登場

聯合新聞網 / 楊又肇

CAPCOM稍早透過預錄線上內容「MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK 特備節目 2022.3.15」，宣布將在Nintendo Switch、Steam平台推出名為《魔物獵人 崛起：破曉》 (MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK)的付費超大型擴充內容，預計於今年6月30日正式提供。

《魔物獵人 崛起：破曉》將作為《魔物獵人 崛起》於今年夏季釋出的付費超大型擴充內容，故事描述獵人們擊退「百龍夜行」的魔物大侵襲之後，神火村雖然短暫恢復和平，但隨著大社遺跡出現冰狼龍，同時獵人們收到王國使者菲歐莉尼的請求，前往調查「魔物之異變」現象。

而在此次節目中，CAPCOM也介紹全新故事，以及全新魔物與新據點「艾爾卡多」等資訊，同時也公布《魔物獵人 崛起：破曉》相關資訊。

目前已經擁有《魔物獵人 崛起》的玩家，將可從即日起預購《魔物獵人 崛起：破曉》一般或豪華下載版，而CAPCOM在6月30日當天也會開放銷售包含《魔物獵人 崛起》內容的《魔物獵人 崛起 + 破曉》組合包，並且將在3月底以前於Nintendo eShop，以及3月21日以前在Steam平台推出六六折優惠銷售的《魔物獵人 崛起》。

另外，針對喜愛收藏遊戲盒裝的玩家，CAPCOM此次針對亞洲市場的Nintendo Switch玩家推出《魔物獵人 崛起：破曉》盒裝DLC下載序號卡版本，但必須搭配亞版《魔物獵人 崛起》遊玩。而CAPCOM也將同步推出可獲得特別外觀裝備的三款amiibo，預計會在6月30日同步上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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