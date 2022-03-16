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暴雪娛樂證實10年前的PC硬體規格就能跑得動《鬥陣特攻2》

聯合新聞網 / 楊又肇

暴雪娛樂近期確認將在4月下旬開放測試《鬥陣特攻2》，稍早則是正式公布執行遊戲最低硬體要求，標榜最低只要符合Windows 7作業系統、Core i3等級處理器、NVIDIA GeForce RTX 600系列等級顯示卡即可執行，甚至記憶體要求還只需要6GB以上就能滿足最低硬體規格。

依照公布資訊，《鬥陣特攻2》最低硬體規格僅需Intel Core i3或AMD Phenom X3 8650的處理器，顯示卡僅需NVIDIA GeForce RTX 600系列，或是AMD Radeon HD 7000系列，而記憶體僅需6GB即可驅動，甚至作業系統也只要是Windows 7 64位元版本即可安裝遊戲，最低儲存容量需求則是50GB。

而推薦硬體規格中，則是建議使用Windows 10 64位元版本，並且使用Intel Core i7或AMD Ryzen 5以上規格處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 1060或AMD Radeon R9 380以上顯示卡，記憶體則建議使用8GB以上容量。

從規格上來看，顯示暴雪娛樂希望盡可能地吸引更多玩家遊玩《鬥陣特攻2》，因此大幅降低遊玩硬體門檻。但依照先前說明顯示，暴雪娛樂強調不會在《鬥陣特攻2》畫面、遊玩體驗上妥協，尤其同樣鎖定電競賽事使用遊戲的設計理念下，預期在畫質與3D特效表現仍會有所要求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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