Xbox負責人喊話 期盼未來每季能推出1款大型第一方遊戲作品

在《The XboxEra Podcast》節目受訪時，微軟Xbox負責人Phil Spencer透露希望能穩定維持每季推出一款大型第一方遊戲作品，藉此增加玩家支持Xbox平台誘因。

近年在遊戲平台業務發展中，微軟除了持續強化與日本、歐美地區的第三方遊戲業者合作，同時也持續加強自身遊戲業務成長，甚至藉由Xbox Game Pass等服務吸引玩家使用。

而在去年接連推出《微軟模擬飛行》、《腦航員2》、《世紀帝國4》、《極限競速：地平線5》與《最後一戰：無限》，微軟後續計畫推出的《神鬼寓言》新作，以及由旗下黑曜石娛樂打造的第一人稱角色扮演遊戲《宣誓》 (Avowed)、由the Initiative遊戲工作室與Crystal Dynamics合作打造的《完美黑暗》新作，顯然都無法順利在今年內推出，顯然將使玩家面臨長時間等待。

在接受訪談時，Phil Spencer表示希望能維持每季推出一款大型第一方遊戲作品，透過穩定提供令人關注的遊戲內容，藉此持續吸引玩家遊玩。

從日前宣布以687億美元收購動視暴雪情況來看，微軟或許能藉此時現在往後每季穩定提供第一方遊戲作品的目標，加上目前Xbox遊戲工作室陣容持續增加，並且與第三方遊戲業者維持穩定合作，顯示Xbox在接下來的市場佈局將會更加穩健。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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