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《艾爾登法環》好殘忍！通關這BOSS不到6成 PC玩家比PlayStation更「卡關」

聯合新聞網 / 綜合報導
《艾爾登法環》讓不少玩家「M屬性」爆發，僅管被同隻BOSS打死數次，還是要想辦法通關，讓成就感大增。（讀者提供）
《艾爾登法環》讓不少玩家「M屬性」爆發，僅管被同隻BOSS打死數次，還是要想辦法通關，讓成就感大增。（讀者提供）

《艾爾登法環》（Elden Ring）成為不少新舊玩家對抗的BOSS噩夢，雖然遊戲從2月25日發售至今（3月13日）已過了16天，有部分玩家已通關1周目，但仍有不少玩家卡關一開始遇到的「新人殺手」－「惡兆妖鬼」瑪爾基特，其中能通關第1個「大盧恩」的BOSS葛瑞克的玩家，竟只過半數而已。

從PC平台Steam和家機PlayStation的《艾爾登法環》成就清單顯示，玩家面對第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，通關率各自為69.5%和80.54%；到了可以拿到第1個道具大盧恩的「接肢」葛瑞克，在Steam平台的通關率只剩59.6%、PlayStation為70.29%，似乎PC玩家對該BOSS仍為頭痛

《艾爾登法環》的第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，是玩家認為一開始最討厭的BOSS。（讀者提供）
《艾爾登法環》的第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，是玩家認為一開始最討厭的BOSS。（讀者提供）

在《艾爾登法環》可以拿到第1個道具大盧恩的「接肢」葛瑞克也是不少人的噩夢，至3月13日止，Steam平台的玩家通關率只剩59.6%、PlayStation為70.29%。（讀者提供）
在《艾爾登法環》可以拿到第1個道具大盧恩的「接肢」葛瑞克也是不少人的噩夢，至3月13日止，Steam平台的玩家通關率只剩59.6%、PlayStation為70.29%。（讀者提供）

再來是遊戲中期會遇到壓迫感最重、動員眾多NPC也不一定會打贏的BOSS「碎星」拉塔恩，不少玩家命喪它一開始的3連射巨大箭矢，好不容易習慣箭矢連擊，卻又被第2階段的「驚喜」彗星秒殺，實在讓人氣到不行。據資料顯示，PC玩家在拉塔恩的通關率只有33.2%，只到3成，PlayStation好一點，只過4成。

不過《艾爾登法環》因開放世界的關係，每個角落都有值得探索之處，加上每個玩家進攻的路線有所差異，影響數據呈現。

《艾爾登法環》遊戲中期會遇到壓迫感最重、動員眾多NPC也不一定會打贏的BOSS「碎星」拉塔恩，從PC平台Steam通關率僅3成、家機PlayStation只過4成來看，真的不好過。（讀者提供）
《艾爾登法環》遊戲中期會遇到壓迫感最重、動員眾多NPC也不一定會打贏的BOSS「碎星」拉塔恩，從PC平台Steam通關率僅3成、家機PlayStation只過4成來看，真的不好過。（讀者提供）

頭痛 彗星

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