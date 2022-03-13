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期待！超級任天堂世界園區 2023年進駐好萊塢環球影城

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日本大阪環球影城啟用超級任天堂世界園區，去年更確認將在2024年啟用《大金剛》園區後，環球影城稍早更宣布，將在2023年於好萊塢環球影城啟用超級任天堂世界園區。

不過，環球影城並未透露在美國境內啟用的超級任天堂世界園區具體細節，暫時還無法確認是否會與位於日本大阪的園區設計有差異。

而除了好萊塢環球影城將會加入超級任天堂世界園區，位於東岸佛羅里達州的奧蘭多環球影城也會啟用相同園區吸引更多觀光遊客，但目前還無法確認具體開放時間，或許會安排在好萊塢環球影城啟用時間之後。

預期在美國的超級任天堂世界園區也會採用獨立分離的區域規劃，並且透過Power Up Band手環作為入場識別，並且紀錄遊客在園區中累積獲得金幣分數，以及遊玩進度等數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

環球影城 任天堂 好萊塢

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