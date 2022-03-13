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樂高超級瑪利歐系列終於加入「碧姬公主」與擴充盒組

聯合新聞網 / 楊又肇

加入「瑪利歐」、「路易吉」等角色之後，樂高終於也宣布在超級瑪利歐系列加入「碧姬公主」，同時將推出冒險主機與城堡擴充盒組，預計在今年8月正式上市。

跟先前推出的瑪利歐冒險主機、路易吉冒險主機等組合一樣，樂高在一年一度的瑪利歐日宣布將推出碧姬公主冒險主機，以及城堡擴充盒組，並且將成為樂高超級瑪利歐世界的全新入口，與黃色奇諾比奧攜手打敗敵人雷米與火焰泡泡，一起賺取金幣。

而碧姬公主一樣能透過藍牙與瑪利歐或路易吉連線互動，並且一起組隊擊敗敵人。樂高更計畫在8月一同上市的全新擴充盒組增加水果配件，將可讓不同角色產生各自互動反應。

另外，在多種場景的擴充盒組中，將包含「翻轉刺毛怪」、「耀西的禮物屋」、「貓咪碧姬公主服與冰凍塔」、「大加邦的雲端挑戰」與「栗寶寶的鞋子」。

在碧姬公主城堡擴充合組中，將可讓玩家在關卡中嘗試將洛德威格從雲端擊落、修復斷橋、與奇諾比珂開啟對話、找到並擊敗躲在王座後的庫巴，同時還有許多隱藏的彩蛋，例如隱藏在畫作後炸彈兵指令積木，以及藏身在蛋糕裡的栗寶寶等。

至於在「耀西的禮物屋」也提供玩家與耀西打招呼的趣味互動，摘下不同顏色的水果後可在旋轉木馬上找到讓水果變得更加美味的秘訣，吃下水果來引發人偶的趣味反應以賺取獎勵金幣，為粉絲帶來更多元的遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碧姬 樂高

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