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LINE當你的應援團！3組關鍵字召喚白色情人節特效 熊大兔兔幫告白

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

2月14日西洋情人節的時候，你有收到禮物嗎？如果有的話，那麼在3月14日白色情人節這天就要還禮！為了幫助幫忙告白成功，LINE在白色情人節期間推出可愛的應景特效，在限定期間輸入三組關鍵字就能召喚出超可愛的熊大兔兔情侶，變身告白應援團幫你告白成功。

什麼是白色情人節？

白色情人節源於日本，在日本要告白的女孩們會在2月14日情人節送禮給心儀的對象，而收到禮物的一方則會在3月14日回禮並告訴女方自己的心意。

白色情人節的最初記錄於1977年，日本果子屋「石村萬盛堂」第三代傳人石村僐悟為了刺激銷售，以「3月14日，是情人節後向愛人回禮的日子」鼓吹收到心意的一方應該要回禮，節日最早稱為「糖果贈送日」。自1980年起，因為糖果所使用的砂糖是白色，所以改稱為「白色情人節」。

近年來不只日本人有白色情人節的習慣，韓國、台灣、香港、澳門、中國大陸、越南、泰國、菲律賓等地也因為商業行銷而開始流行。

LINE 白色情人節特效

限定期間：2022年3月10日（四）上午10點至2022年3月17日（四）上午10點

鍵入關鍵字：「情人節」、「愛你」、「Love」就會召喚出熊大兔兔情侶，變身你的告白應援團！

LINE系統版本：LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0 以上（且 Android OS 7.1以上）

點擊關鍵字可重複觀看特效

如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播欣賞熊大兔兔放天燈特效，點擊關鍵字連結就可以囉！

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 情人節 熊大 告白

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