《女神 極樂淨土》、《JOJO 的奇妙冒險 群星大對決 R》等遊戲登上PlayStation平台

在稍早透過線上進行的「State of Play」直播節目中，Sony公布諸多由日本遊戲廠商打造，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4平台的遊戲作品。

《魔咒之地》

《魔咒之地》 (FORSPOKEN)是由Luminous Productions開發、Square Enix發行的動作角色扮演遊戲，預計在今年5月24日公開發售，此次在「State of Play」直播節目中公布新版「Worlds Collide」預告影片內容。

《巨擊大亂鬥》

《巨擊大亂鬥》 (GIGABASH)是由馬來西亞研發團隊Passion Republic Games開發，以大亂鬥形式遊玩的遊戲作品，內容將以四個獨立章節組成，玩家可分別扮演四名角色，體驗每個角色的過去與冒險，或是扮演怪物在各式地圖場景進行對戰。

遊戲原定登上PlayStation 4與PC平台，此次則是確定會同步登上PlayStation 5。

《死亡回歸》新資料片《蛻昇》

先前已經登上PlayStation 5、PlayStation 4的《死亡回歸》 (Returnal)，此次在「State of Play」直播節目中確定將在3月底前釋出新資料片《蛻昇》 (Ascension)。

新資料片將增加雙人合作模式，讓玩家能與好友組隊合作闖蕩阿特羅波斯迷宮，另外解鎖伊卡洛斯爪鉤也會新增無盡模式「薛西弗斯之塔」。

KONAMI在此次「State of Play」直播節目中宣布，將在今年於PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One，以及Steam推出收錄13款系列改編遊戲作品的《忍者龜：卡瓦邦加大合輯》 (Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection)，讓玩家可以透過各遊戲平台重溫《忍者龜》系列遊戲作品樂趣，同時也新增連線遊玩、隨時存檔、倒帶、新遊玩模式等功能。

《幽冥旅程》

《幽冥旅程》是由Leonard Menchiari與Flying Wild Hog，並且受到日本著名導演黑澤明電影作品影響的經典武士電影風格遊戲，並且以橫向捲軸動作形式呈現，描述肩負與亡師約定，並且為了保護家鄉與愛人，踏上遊走生死的劍客旅程。

而在此次「State of Play」直播節目中則是確認遊戲將會登上PlayStation 5。

《鬼線：東京》

由三上真司領軍的Tango Gameworks遊戲工作室所製作動作冒險遊戲《鬼線：東京》 (GhostWire: Tokyo)，在3月25日正式登上PlayStation 5與PC平台之前，於此次「State of Play」直播節目公布最新預告影片。

《JOJO的奇妙冒險 群星大對決R》

BANDAI NAMCO稍早於「State of Play」直播節目中，公布預計在今年秋季登上PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One與Steam平台的對戰格鬥動作遊戲《JOJO 的奇妙冒險 群星大對決 R》 (ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R)。

遊戲以2013年8月在PlayStation 3平台推出的《JOJO 的奇妙冒險 群星大對決》為基礎進行強化，並且收錄包含漫畫原作第1部「幻影血脈」到第8部「JoJolion」中，總計50名登場角色，同時更以重現原作漫畫獨特畫風的3D繪圖技術呈現經典招式與著名場面。

《鋼彈進化》

BANDAI NAMCO公布宣布以畫《機動戰士鋼彈》系列登場的鋼彈為主題，並且以第一人稱射擊遊戲呈現的《鋼彈進化》 (GUNDAM EVOLUTION)，預計在PlayStation 5、PlayStation 4平台推出，並且公布最新預告影片。

《Exoprimal》

《Exoprimal》是由CAPCOM發行，預計在2023年登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One與PC平台的線上團隊對戰動作遊戲，玩家必須在2043年的近未來時空環境中對抗不斷侵襲的恐龍群，並且透過動力裝甲服「強攻裝甲」 (Exosuits)進行對抗。

《神領編年史》

《神領編年史》 (The DioField Chronicle)將在今年登上PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One與Steam平台，並且以策略模擬角色扮演遊戲形式呈現，預計今年內推出。

《女神 極樂淨土》

《女神 極樂淨土》預計在今年登上PlayStation 5、PlayStation 4與Steam平台，將以北歐神話為背景、《女神戰記》系列作品新作形式呈現，同時也首度採用動作角色扮演遊戲設計，創造更具速度感的戰鬥遊玩體驗，遊戲預計會在今年內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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