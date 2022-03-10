還在纏鬥BOSS…《艾爾登法環》有DLC？玩家發現未知領域像極羅馬競技場
讓人又愛又恨的《艾爾登法環》（Elden Ring）吸引不少新舊玩家前往挑戰BOSS，網路上也能看到有針對困難BOSS的「外鄉人」打法（到別的地方做壞事的人，如卡位打敵人，但敵人打不到自己）。現在又有玩家發現「未知領域」，被傳出可能是未來DLC的內容，讓不少鐵粉相當期待。
一名YouTuber Lance McDonald日前秀出《艾爾登法環》一段影片，他利用相機模組探索一處被鎖住的門，走了一段時間後到達像極羅馬競技場的領域，且場地相當廣闊，讓他認為可能是PVP競技場。
先前《黑暗靈魂3》也有開設PVP場地，讓不少網友好奇，《艾爾登法環》這塊「未開發」的競技場，若不使用也很奇怪，是否也會針對PVP新增DLC內容。另一名YouTuber用穿牆程式探索3處競技場，不過到達競技場附近時，會隨機出現AI入侵者。
雖然現在可以透過入侵隨機進入玩家的世界進行攻擊，但多數網友看完影片後，非常期待《黑暗靈魂3》有DLC出現，以及專門的PVP競技場，還有網友看到競技場場地表示，希望觀眾（玩家）可以坐在上頭觀賞別的玩家比賽。就期待官方是否真有此事實現了。
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