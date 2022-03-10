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傳世界摔角娛樂與EA洽談未來《WWE》系列遊戲發行合作

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，世界摔角娛樂 (WWE)已經與EA進行洽談，未來或許將改由EA發行《WWE》系列遊戲作品。

在此之前，《WWE 2K》系列遊戲作品一直是由Take-Two Interactive旗下2K Games品牌的2K Sports發行，而在2013年以前則是由THQ負責發行業務，早期遊戲開發是由Yuke's負責，從《WWE 2K20》開始則轉由Visual Concepts開發。

至於世界摔角娛樂不滿原因，在於相比其他2K系列賽事遊戲，《WWE 2K》系列遊戲始終未能取得足夠開發資源，甚至許多開發資源都集中在更吸引玩家的《NBA 2K》系列遊戲，而從《WWE 2K15》之後所分配開發資源更是每年下降，同時在《WWE 2K20》出現諸多貼圖錯誤、3D模組異常，以及更多詭異遊戲錯誤情況，似乎更讓世界摔角娛樂心生不滿。

《WWE 2K20》遊戲異常畫面：

雖然《WWE 2K22》即將發行，但世界摔角娛樂可能已經準備與EA洽談接下來的合作關係，因此《WWE 2K22》接下來的銷量表現將成為關鍵，若是有不錯表現，將成為Take Two持續爭取保留發行權的談判籌碼，但如果銷量依舊不理想的話，或許就會看見下一款《WWE》系列遊戲作品改由EA發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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