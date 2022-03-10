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Netflix跟進迪士尼推低價版訂閱服務？財務長這一點關鍵回「不跟進」

聯合新聞網 / 楊又肇

對於迪士尼計畫推出以廣告內容支撐播放成本的低價訂閱版Disney+服務，Netflix財務長Spencer Neumann表示目前並未有類似計畫，但也不反對在服務內加入廣告的作法。

Spencer Neumann強調，目前Netflix仍會維持提供無廣告內容的訂閱方案，並且透過更好原創內容吸引觀看目光。

而對於競爭對手採用附加廣告的低價訂閱方案吸引更多用戶族群，Spencer Neumann則強調目前並未有跟進計畫，同時也強調不反對在訂閱服務內加入廣告支撐播放成本，只是對於Netflix當前發展模式沒有太大意義。

在此之前，Netflix已經透過不同計價方式吸引各類需求的用戶族群，例如提供更高畫質、更多裝置同時觀看，或是僅以一般畫質提供的使用模式，各自會有不同計價方案，甚至也針對印度等平均收入較低的市場推出僅以手機觀看，同時畫質限制在720P規格的低價訂閱方案，藉此滿足不同使用需求。

但以Spencer Neumann的說法來看，未來並不排除推出附加廣告內容的訂閱方案，只是目前還不會是Netflix計畫採取作法。

除了透過不同訂閱方案吸引更多用戶族群，Netflix目前也透過進軍手機遊戲市場，甚至出資收購遊戲開發商，希望透過手機遊戲內容延續使用者觀看體驗。不過，Spencer Neumann強調手機遊戲雖然只是Netflix業務擴展項目之一，但希望未來能夠成為旗下重點產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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