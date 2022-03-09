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Netflix搭上學測熱潮跟著出考卷 知名影劇入題...全對你就是追劇達人

聯合新聞網 / 綜合報導
知名影音串流平台Netflix。 示意圖／路透
知名影音串流平台Netflix。 示意圖／路透

111學測大考落幕，Netflix也引用影劇相關角色「出考題」。Netflix的考題以計算年齡平均數、座標、羅馬符號和加法技巧作出題，而每題都暗藏知名影劇的影子，令人瞬間回憶湧上心頭！

Netflix出題的5大題目中，包含「3位接近不惑之年的女性，年紀加起來的歲數是117，請問每人平均年齡為何？」推測出自美國電影《40惑不惑》、「傑克森研讀歷史時發現1985年盛傳末日謠言，最廣為人知的日期出現在27年後...」應出自美國科幻災難片《2021》，座標題答案「少年法庭上（20,21）」也來自近來轟動網劇圈的韓國律政劇《少年法庭》。

Netflix另類的宣傳方式也引起網友注意，紛紛認真作答，但也有網友人歪樓「答對可以免費看（劇）一年嗎？」、「第4、5題是哪一部戲？求戲名」、「第3題是哪一部影片啊？有片名嗎？」

Netflix搭上111學測熱潮，以知名影劇入題曝光「Netflix本學年度數學隨堂考」考卷。 圖擷自粉專
Netflix搭上111學測熱潮，以知名影劇入題曝光「Netflix本學年度數學隨堂考」考卷。 圖擷自粉專

Netflix 學測 電影 美劇

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