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她滑Dcard發現工程師崩潰巧思 網友朝聖找出3種「Bug保佑圖」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友打算在「Dcard」上發文時卻誤觸按鍵，意外叫出程式碼，發現佛祖圖。圖擷自Dcard
女網友打算在「Dcard」上發文時卻誤觸按鍵，意外叫出程式碼，發現佛祖圖。圖擷自Dcard

在科技時代，幾乎人人都會上網，大眾日常使用的網頁、軟體皆為工程師耐心開發下的成果，然而即便檢查多次，應用程式中存在bug仍是常有的事情，需要仰賴工程師反覆修復，否則可能影響使用者體驗。日前一名網友發文分享，她在「Dcard」網頁意外發現工程師隱藏在網頁編碼中的小巧思，驚人的發現引來眾多網友前往朝聖，笑稱：「工程師也太有才！」

原PO在「Dcard」發文表示，她並非網頁工程相關科系，但卻意外叫出網頁的「HTML原始碼」，在一長串複雜的編碼中隱藏了工程師安插的「佛祖」圖，上面寫著「佛祖保佑，永無BUG」的字樣，可以想見工程師心力交瘁下乞求編碼不要有問題的有趣畫面，讓原PO覺得非常新奇。

許多網友見狀也如法炮製找到網頁編碼，一窺佛祖圖的真面目，「好好笑，工程師也太有才」、「Dcard的bug，佛也難救」、「好好笑，看很多次還是好可愛」、「上班的小樂趣XD」。另外也有網友發現「Dcard」中不同的隱藏圖案，包括耶穌受難圖、神獸圖，工程師也很有創意地配上「耶穌保佑，永無BUG」、「神獸保佑，程式碼沒Bug」等有趣句子。

也有網友找到耶穌受難圖版本的編碼巧思。圖擷自Dcard
也有網友找到耶穌受難圖版本的編碼巧思。圖擷自Dcard

一名網友分享如何檢視網頁碼，只要按下鍵盤中的「F12」，即可叫出網頁的原始碼，或者按「Ctrl鍵」和字母「U」，也能一窺工程師安排的神獸、耶穌、佛祖圖小巧思。

一名網友分享自己找到的神獸版本。圖擷自Dcard
一名網友分享自己找到的神獸版本。圖擷自Dcard

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