《魔獸》系列首款手遊確定了！將在今年5月公布

新任《魔獸》系列產品總經理John Hight透過官方部落格透露，《爐石戰記》遊戲團隊將在3月16日分享本年度第一部資料片詳細消息，以及包括年度核心系列改動的2022年規劃藍圖，而《魔獸世界》遊戲開發團隊將在4月20日公布下一部資料片消息。此外，《魔獸》系列第一款手機遊戲確定將在今年5月公布。

John Hight說明，《爐石戰記》本年度第一部資料片將在3月16日公布具體細節，之後也會公布《爐石戰記》在2022年的規劃藍圖，其中包括年度核心系列改動，另外也強調即將透過YouTube獨家轉播的《爐石戰記》大師職業賽第一季，並且能獲得《決戰奧山》掉寶獎勵，而在4月3日及4日也將展開的《爐石戰記》今年度第一場英雄戰場賽事「戰場傳奇：團隊隊長」。

而在4月20日時，則將由《魔獸世界》遊戲開發團隊公布下一部資料片消息，同時John Hight也強調《暗影之境》故事劇情的最終篇章—《永恆之盡》，以及《魔獸世界》經典版所帶來遊玩體驗，並且預告將在今年4月慶祝《魔獸世界》電競邁入15週年。

至於先前證實即將推出的《魔獸》系列第一款手機遊戲確定，將會在今年5月公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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