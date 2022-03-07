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不再依賴控制手把 微軟主管透露將能透過滑鼠、鍵盤遊玩串流遊戲內容

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期對外說法中，微軟Xbox Game Studios主管Jorg Neumann透露玩家很快就能透過滑鼠、鍵盤遊玩串流遊戲內容。

此項說法主要是回應玩家質疑在微軟串流遊戲服務中的《微軟模擬飛行》僅能以控制手把遊玩，而不能透過滑鼠、鍵盤操作的原因。而在Jorg Neumann回應說法中，則透露玩家最快可在今年夏季更新之後，即可用滑鼠、鍵盤等準確操作飛機起降或飛行航向。

而讓串流遊戲服務提供的《微軟模擬飛行》支援滑鼠、鍵盤操作，意味日後在微軟串流遊戲服務的更多遊戲也將支援相同操作模式，而非僅能以控制手把操作。

以目前市面上所提供串流遊戲服務來看，絕大多數還是透過控制手把操作，除了方便玩家使用之外，控制手把所對應設定也相對簡單，不像滑鼠、鍵盤會有更多按鍵對應設定，同時調整參數可能也比控制手把複雜。

不過，微軟接下來若準備讓串流遊戲服務可使用滑鼠、鍵盤操作，意味將能對應更多遊戲控制參數設定，甚至也代表旗下串流遊戲技術將能對應更快操作反應，以利滿足習慣滑鼠、鍵盤操作時的速度感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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