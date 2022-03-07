Sony新專利曝光！PlayStation VR 2將配合震動與聲音 感受更真實場景互動

日前公布PlayStation VR 2具體外型設計後，Sony新申請專利更凸顯此款虛擬實境頭戴裝置將具備更擬真的虛擬實境場景互動體驗。

從專利描述內容顯示，Sony將透過PlayStation VR 2內建震動模組模擬觸覺，其中包含遊戲中扮演角色在緊張時候的心跳脈搏，或是頭部受到壓力的感覺，甚至包含駕駛車輛時的貼背感。

此外，配合Tempest 3D音效傳遞效果，甚至可以讓PlayStation VR 2模擬迎面而來的強風吹拂感受，藉此讓使用者能在虛擬實境增加更多互動體驗。

而配合PlayStation VR 2外部裝置多組鏡頭，Sony更強調可對應準確的方向定位效果，甚至可以透過配戴者眼睛注視位置，讓虛擬視覺物品能與人有更真實的操作互動，同時也能讓虛擬實境視覺能更正確呈現。

目前Sony方面仍未確認PlayStation VR 2具體上市時間，但預期接下來應該還會有更進一步消息公布，或許在今年E3 2022期間將會有更多內容發表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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