究極夢幻瘦身法！任天堂Switch健身環玩《艾爾登法環》 邊玩遊戲邊瘦身
YouTube 頻道 SuperLouis64 擅長改變遊戲搖桿的使用方式，用意想不到的方法遙控遊戲。近日《Elden Ring 艾爾登法環》爆紅，SuperLouis64 突發奇想使用任天堂 Nintendo Switch 的健身環玩這款遊戲，更厲害的是他真的利用健身環把遊戲裡的王打死，真的令人佩服！
SuperLouis64 把 Switch 的 JoyCon 控制器分別固定在健身環和大腿上，原地跑步可以移動、深蹲則是補血，擠壓健身環就能進行攻擊；對於很少運動的玩家而言，光看 SuperLouis64 的介紹，都覺得這樣玩遊戲很累。
看著 SuperLouis64 用健身環玩《Elden Ring 艾爾登法環》完全不需要練習就能立刻上手，似乎相當熟練，而且邊跑邊玩遊戲比運動更累；看著 SuperLouis64 一邊流汗一邊用健身環玩《Elden Ring 艾爾登法環》有一種特別的舒壓感，可能是因為運動邊玩遊戲，累得不是我們自己吧！
如果你也想要模仿 SuperLouis64 用健身環玩《Elden Ring 艾爾登法環》的話，可以參觀他的網站「Controllerbend.com」，內容有些他對於 JoyCon 控制器和健身環的設定，讓玩家可以把運動和遊戲結合在一起，玩遊戲也能減肥瘦身！
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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