瀏覽器更一致性 Google、Mozilla、微軟及蘋果合作建立相同網頁設計標準

Google、Mozilla、微軟及蘋果目前展開合作，在由軟體諮詢業者Bocoup、Igalia協助之下，未來將使網頁設計內容在各個瀏覽器上能以更一致形式呈現。

在此合作中，更建立作為網頁設計參考依據的Interop 2022標準，藉此降低網頁在不同瀏覽器呈現時的差異。

過去其實已經有W3C、IETF等網頁標準作為參考，但在不同標準之間仍存有相容落差，尤其隨著網路技術持續進步，甚至加入更多新設計方式，各標準所涵蓋項目或許會有不同。另一方面，各瀏覽器是否對應所有設計標準，或是網頁設計時所採用技術是否被納入標準，都會讓各瀏覽器開啟呈現結果產生落差。

Interop 2022標準將檢視各瀏覽器在15個網路平台規範測試套件相容表現，其中包含堆疊圖層、色彩空間與CSS色彩功能等網頁描述設計，同時也納入蘋果Safari瀏覽器相容性檢視，藉此讓更多設計者能更方便確認網頁內容是否能在Safari等瀏覽器正常檢視。

從目前公布相容表現，Mozilla的Firefox現行穩定版本有較高相容性，而Google Chrome與Microsoft Edge相容性表現居中，蘋果Safari的相容性則較差。

但在後續預覽版本中，Safari Technology Preview版本的相容性表現則是明顯提升，超越Chrome Dev與Microsoft Edge Dev版本，而Firefox Nightly版本的相容性依然表現最高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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