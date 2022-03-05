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有廣告、低解析 迪士尼疑將在美國推Disney+低價訂閱方案

聯合新聞網 / 楊又肇

在用戶人數累積成長至1.3億人規模之後，迪士尼接下來似乎準備推出更便宜的Disney++訂閱方案，藉此吸引更多人加入使用。

The Information網站取得消息指出，迪士尼計畫在美國市場先推出費用更低的訂閱方案，同時在觀看過程將會有插播廣告。目前還無法確認此款費用更低的訂閱方案具體細節，同時也還無法確定迪士尼是否跟進其他業者作法，推出全以廣告內容支撐所有播放使用成本的免費版本，藉此吸引更多人使用Disney+服務。

目前包含Netflix、Apple TV都未額外提供以廣告內容支撐播放成本的訂閱方案，但會針對不同市場提供差異化服務，例如Netflix針對印度市場提供僅以手機播放、解析度相對較低的低價訂閱方案，而NBC環球則是針對旗下Peacock串流影音服務提供以廣告支撐播放成本的免費方案，亞馬遜目前也提供完全以廣告曝光支撐播放成本的IMDB TV影音服務。

從前Netflix擴展全球市場經驗來看，僅只是透過優質內容吸引目光，藉此推動訂閱使用人數成長的成效有限，更直接的方式還是透過價格調整，能讓使用者更加有感，進而願意長時間訂閱使用。因此，迪士尼接下來選擇透過提供低價訂閱方案刺激用戶人數成長，將會是更有效的作法。

Disney+現行以7.99美元價格提供訂閱，並且強調擁有迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理雜誌等內容吸引目光，但在Discovery+、Paramount+等競爭服務接連推出附帶廣告的低價訂閱方案之後，顯然也讓迪士尼思考是否跟進相同模式爭取更多訂閱成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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