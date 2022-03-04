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回敬全球制裁！俄停售火箭引擎給美 怒嗆：用掃帚飛上去

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這招夠狠！網址為「.ru」都禁止 Reddit聲援烏克蘭全面封殺俄國網址

聯合新聞網 / INSIDE
號稱美國版PTT的社群論壇Reddit加入聲援烏克蘭行列。 示意圖／路透
號稱美國版PTT的社群論壇Reddit加入聲援烏克蘭行列。 示意圖／路透

Reddit也拒絕與俄羅斯相關的各種廣告，無論是來自俄羅斯官方或私人機構，一概退回。

號稱「美國版PTT」的社群平台Reddit宣布，將禁止全球使用者發佈任何與俄羅斯有關的內容連結。只要是網址結尾為.ru的連結，通通全面封殺。

根據The Verge報導，雖然蘋果、Google、臉書（現稱為Meta）、Twitter以及多家科技公司都加入制裁行列，紛紛暫停推廣來自俄羅斯的廣告，或是在歐盟地區阻擋俄羅斯相關內容。

不過，這些與Reddit的制裁行動相比，仍算是小巫見大巫。因為Reddit的做法是——在「全球」範圍內，全面「封殺」（deplatform）網址結尾為.ru的連結。

換句話說，不僅俄羅斯官方媒體（例如：俄羅斯衛星通訊社 Sputnik、俄羅斯國營電視台 Russia Today）被Reddit封殺，甚至連一般俄羅斯網站連結都被阻擋。

Reddit表示，他們已經拒絕與俄羅斯相關的各種廣告，無論是來自俄羅斯官方或私人機構，一概退回。此外，Reddit也協助安置旗下位於烏克蘭的部分員工。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

PTT Reddit 俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

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