這招夠狠！網址為「.ru」都禁止 Reddit聲援烏克蘭全面封殺俄國網址
Reddit也拒絕與俄羅斯相關的各種廣告，無論是來自俄羅斯官方或私人機構，一概退回。
號稱「美國版PTT」的社群平台Reddit宣布，將禁止全球使用者發佈任何與俄羅斯有關的內容連結。只要是網址結尾為.ru的連結，通通全面封殺。
根據The Verge報導，雖然蘋果、Google、臉書（現稱為Meta）、Twitter以及多家科技公司都加入制裁行列，紛紛暫停推廣來自俄羅斯的廣告，或是在歐盟地區阻擋俄羅斯相關內容。
不過，這些與Reddit的制裁行動相比，仍算是小巫見大巫。因為Reddit的做法是——在「全球」範圍內，全面「封殺」（deplatform）網址結尾為.ru的連結。
換句話說，不僅俄羅斯官方媒體（例如：俄羅斯衛星通訊社 Sputnik、俄羅斯國營電視台 Russia Today）被Reddit封殺，甚至連一般俄羅斯網站連結都被阻擋。
Reddit表示，他們已經拒絕與俄羅斯相關的各種廣告，無論是來自俄羅斯官方或私人機構，一概退回。此外，Reddit也協助安置旗下位於烏克蘭的部分員工。
《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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