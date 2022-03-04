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Vtuber直播途中資料夾現盜版AV番號 引片中女優松本一香親回應

香港01 / 白兔糖
（Twitter：@Lauren_iroas）
（Twitter：@Lauren_iroas）

近年日本興起虛擬YouTuber（Vtuber）熱潮，以虛擬人物形象在YouTube、Twitch、Bilibili等平台直播或分享影片。日前一位有27萬追蹤的VTuberローレン・イロアス（Lauren Iroas）在遊戲直播中打開電腦檔案總管的時候，被眼尖的粉絲發現由字母和數字命名的可疑資料夾。有網民搜尋編號時發現這兩個資料夾竟然是AV番號，更是盜版下載，引起熱議。

隸屬にじさんじVtuberローレン・イロアス（Lauren Iroas）在2月27到28日進行的遊戲直播中開啟檔案總管時，被發現命名「MIAA-452」和「msvd-469」的兩個資料集。經網民一番調查後發現這些是AV女優松本一香的作品，更是盜版下載，掀起一陣風波。

在2月27到28日的遊戲直播中，ローレン・イロアス（Lauren Iroas）開啟檔案總管時被眼尖的網民發現他藏有「MIAA-452」和「msvd-469」兩個資料集。經網民調查編號後發現是AV女優松本一香作品的盜版下載資料集，引起關注。

Lauren也隨即意識到自己的錯誤，在YouTube channel將直播影片設為不公開。不過他並沒有立刻承認非法下載盜版AV，而是以誤洩未發表歌曲和語音資料解釋影片不公開理由。有網民不滿，分享證據圖片要求Lauren為下載盜版AV道歉。

事件也引起了AV主演本人的注意，女優松本一香在Twitter發貼文回應，笑說Lauren下次記得要到成人影片販賣網站FANZA購買正版觀賞。事情曝光兩日後，Lauren隸屬的Vtuber團體にじさんじ發出聲明交代事件，表示該AV是Lauren加入團體前所下載的。今後會好好指導旗下Vtuber，避免同類事情發生。Lauren也在個人Twitter發道歉文對創作者道歉，並表示會暫停活動反省自己的行為。

有網民不滿，分享證據圖片要求Lauren為下載盜版AV道歉。（Twitter：@pants_gelatoni）
有網民不滿，分享證據圖片要求Lauren為下載盜版AV道歉。（Twitter：@pants_gelatoni）

事後有不少網民留言表示雖然下載盜版AV是不當行爲，希望Lauren能好好反省，自己也會繼續支持他的活動。亦有自稱Lauren粉絲的網友表示自己去了FANZA網站購買「MIAA-452」和「msvd-469」兩部AV，並為自家偶像再次道歉。同時也有網民指最近有很多Vtuber在直播中發生類似意外，建議他們應該下載能獨立分享遊戲視窗的程式，才可以避免電腦資料夾和預測文字等敏感内容外洩。

事件中最備受討論的是，Lauren下載的兩個作品除了是由同一位女優主演，竟然也是相同以女性主導、乳頭為賣點的主題題材。網民笑指性癖被曝光已經是相當地獄的懲罰，看來即使Lauren回歸也難以逃離因性癖被調戲的命運啊！

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文章授權轉載自《香港01》

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