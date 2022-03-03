《跑車浪漫旅7》上市前搶先玩 詮釋「數位分身」的真實感受

由Polyphony Digital打造，即將在3月4日正式推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，筆者此次以搶先幾天的遊玩體驗說明此款遊戲實際特色。

如同先前製作人山內一典說明，《跑車浪漫旅7》將呼應許多喜愛車輛的玩家期待，並且傳達過去150年以來的汽車及賽車文化元素，同時也將GT Campaign模式重新帶回《跑車浪漫旅7》，並且將《跑車浪漫旅 競速》所搭載的塗裝編輯功能進一步強化。

詮釋「數位分身」的真實感受

而玩家亦可以透過GT Auto模式針對車輛引擎性能、懸吊系統、變速器、煞車、輪胎等項目進行更換，同時也能改裝車身防滾籠或空力套件，另外也能進行更換機油或清洗車輛等保養。

遊戲中更將加入時間、氣候變化系統，讓玩家可在遊玩時體驗不同天候、時間變化所產生影響，透過製作團隊在全球數千個地點蒐集數據，藉此打造相同地點在不同時間及氣候下的光線變化，進而營造更擬真的虛擬環境，讓玩家能透過此款遊戲感受更擬真的駕駛模擬體驗。

▲以PlayStation 5效能推動真實光影追跡效果

▲詮釋真實物理反應特性

在日前受訪時，山內一典曾透露希望在《跑車浪漫旅7》詮釋「數位分身」的真實感受，亦即呼應遊戲標榜為「真實駕駛模擬器」的操作體驗，因此在遊戲中呈現的車輛引擎聲浪、輪胎摩擦地面聲音等，都是藉由真實車輛錄製而成，同時遊戲中的車輛操作反應也均比照真實物理性質表現打造，例如在方向盤過度轉向、雨天環境下煞車踩太緊時所產生慣性打滑等，都會如實模擬。

▲在遊戲內所有車輛的一切都是以反應真實為設計

若是透過PlayStation 5遊玩的話，玩家還可以透過Dual Sense無線控制器的觸覺回饋功能，實際感受路面細微顛簸、煞車時產生的阻力感，或是車輛轉向時的震動感，另外也能透過Tempest 3D音效技術感受真實音場，讓玩家可以聽見更真實的車輛行進聲。

而藉由PlayStation 5硬體效能更可呈現逼真的即時光影追跡效果，使得車輛表面材質顯得更加真實。

建議透過賽車方向盤配件遊玩

除了透過Dual Sense無線控制器遊玩，《跑車浪漫旅7》一樣支援市售賽車方向盤配件，例如Thrustmaster推出的T-GT、T300RS，或是T150 Force Feedback、T80 Racing Wheel，以及包含羅技G29/G923、Fantec GT DD Pro、Fantec CSL Elite Racing Wheel，可以透過更貼近真實車輛方向盤的設計與操作感，讓玩家可以更貼近真實車輛駕駛體驗。

[caption id="attachment_157368" align="aligncenter" width="1000"] ▲建議透過賽車方向盤配件遊玩[/caption]

不過，以筆者實際遊玩體驗感受，基本上還是建議使用賽車方向盤配件才能獲得更好的遊玩體驗，雖然還是難以重現真實駕駛過程產生的橫向G力感受，但是從方向盤傳遞的反饋力道，還是相當能讓熟悉車輛駕駛的人知道何時該修正方向盤轉向，即便遊戲加入藉由手持Dual Sense無線控制器轉向，藉此模擬方向盤操作模式，實際感受還是有明顯落差。

但其實在本作中，同樣可藉由Dual Sense無線控制器模擬震動等力道反饋，因此若習慣以控制手把操作賽車遊戲的話，或許也不用執著是否一定透過賽車方向盤配件遊玩。

實際遊玩

如同山內一典先前受訪時，曾透露希望讓《跑車浪漫旅7》回歸最初遊玩模式，因此在此次遊玩流程，一樣是從玩家先購買第一輛車，並且透過地圖上的「GT咖啡廳」接受「收集型錄」挑戰，過程中可以透過參加世界賽事獲取作為獎勵的車輛，或是藉由累積足夠點數購買型錄指定車輛，藉此完成挑戰。

▲玩家一開始會透過地圖上各處經歷買車、挑戰賽事、學習駕照、完成任務

▲先從購買第一輛車開始

▲完成指定蒐集型錄任務

而在遊玩過程中，系統也會特別介紹「PP」 (Performance Point)性能指數機制，在遊戲中將用於標示車輛性能等級，特定賽事將要求使用車輛必須符合一定「PP」性能才能參加。

此外，遊戲也保留考取駕照，透過各類跑道學習正確駕駛方式機制，而特定賽事也會要求必須取得特定駕照才能參與。

▲透過考照學習各類駕駛方式

▲即便不小心失誤還是可以重新挑戰

▲順利考取國家B級駕照！

另一方面，《跑車浪漫旅7》依然保留車輛改裝機制，隨著玩家獲取點數升等，即可獲得更多改裝權限、獎勵，讓個人收藏車輛可透過改裝提升性能。此外，玩家在遊玩過程也能參與各類賽事，藉此贏取更多獎勵車輛、點數。

▲累積一定點數與等級後，即可針對參賽使用車輛進行改裝、調整

因此在初期階段，玩家可以盡量透過考駕照流程學習如何快速切入彎道，並且順利過彎，並且讓個人計時可以持續突破紀錄，並且藉由參與賽事累積經驗。隨著完成更多收集型錄，即可開啟更多世界地圖上的賽道，並且能參與更多賽事活動，同時也能透過獲取獎勵資源改裝車輛。

▲透過參加賽事提升等級

▲贏得賽事即可獲得獎

人工智慧

如同先前報導，《跑車浪漫旅7》採用由Sony AI團隊與Polyphony Digital、索尼互動娛樂合作名為「Gran Turismo Sophie」的人工智慧演算法，透過深度學習為基礎，藉由了解遊戲中控制車輛時所產生互動結果，並且以深度學習方式理解賽道路線，同時透過參考繁複遊玩過程中的操作模式學習準確駕駛技術，甚至能從人類操作過程中學習賽事最佳進攻策略，以及一般駕駛過程中避免碰撞的作法，而非只是一昧追求最快完成賽事，卻忽略正常駕駛行為。

因此在《跑車浪漫旅7》遊玩過程中，可以看見電腦所操作車輛反應會更加真實，因此能在遊玩過程感受如同其他真人玩家一同競賽，而不會出現透過刻意碰撞，以詭異跑法贏得賽事情況。

其他部分，則是應用在此次加入動態天氣模擬設定，讓系統更真實反應不同天候下的賽道路面與車輛輪胎摩擦係數，以及打滑後的車輛慣性作動表現，藉此讓物理反應表現更加真實。

小結

從1997年推出第一款作品，《跑車浪漫旅》系列至今已經經歷25週年，同時系列作品也累積至7款，加上《跑車浪漫旅 競速》等衍生作品則有11款，而製作人山內一典更是竭盡所能地發揮遊戲主機運算效能，藉此讓《跑車浪漫旅》系列作品成為擬真的「車輛駕駛模擬器」，意味在物理特性表現、真實車輛聲音詮釋方式，都讓許多車輛愛好者能在系列遊戲找到遊玩樂趣，並且持續讓車輛擬真程度提升。

而作為熱愛車輛的遊戲製作人，山內一典更提及希望透過此款遊戲表達「數位分身」的境界，亦即透過更加擬真形式創造另一個「世界」，並且讓玩家能在其中沉浸體驗，更凸顯其對此次作品擬真程度相當自信。

▲透過更加擬真形式創造另一個「世界」

《跑車浪漫旅7》將在今年3月4日正式推出，預計將推出PlayStation 5與PlayStation 4平台版本，除了提供普通版及25周年紀念版，數位版還將額外推出包含PlayStation 5與PlayStation 4雙平台版本，以及25周年紀念數位豪華版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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