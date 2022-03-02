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《少年法庭》登香港Netflix冠軍 8歲男童分屍案改編真人真事

香港01 / 陳穎妍
《少年法庭》上架數天，成功登上香港Netflix排行榜冠軍。圖截自香港01
《少年法庭》上架數天，成功登上香港Netflix排行榜冠軍。圖截自香港01

由金憓秀、金武烈、李聖旻和李姃垠等主演的《少年法庭》於Netflix上架後，首天已登上不少國家地區的頭10位，現在更是擠上香港排行榜的第一位。劇集以新穎的少年犯為議題，成功吸引觀眾討論外，改編自真人真事的故事更是延伸出不少反思。

《少年法庭》主演的演技固然是實力派，李妍和尹瑞娥等飾演少年犯的新晉演員的表現亦大受好評。此外，劇中不少案件改編自真人真事，單是首集改編自仁川國小女童分屍案的「延和國小男童分屍案」已馬上喚起大眾的反思。劇中只有8歲的無辜男童被13歲的少年殺害，加害者先用電線勒死對方再進行肢解，分別把屍塊棄置在廚餘桶及水箱中。可是因加害者未滿14歲，亦患有思覺失調，所以最終只被判入住少年輔育院兩年，令人質疑《少年法》存在的必要性。

這一單毛骨悚然案件真實發生在2017年，當年兩名相戀的高中女生向路上遇到一名借電話的女童，二人謊稱沒有帶手機在身，把女童騙到其中一人的家。女童最後慘遭用電線勒死後再被肢解，屍塊被分別棄置外，女童的手指更成為了情侶間的禮物。雖然最終成功緝兇，但兩人因未成年及心理病因素等，分別只被判20和13年有期徒刑。案件當事曾喚起提出修改少年法的聲音，但至今仍未有跟進，因此《少年法庭》現時的討論度非常高。

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文章授權轉載自《香港01》

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