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爆乳鋼琴家「最少布料」挑戰YouTube極限 網驚：行走的換裝娃娃

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱。圖／取自Pan Piano Instagram
台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱。圖／取自Pan Piano Instagram

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，精湛琴藝加上傲人身材，視覺和聽覺的雙重饗宴，讓粉絲們津津樂道。這次，小P挑戰了拍片以來的最大尺度，以「最少布料」cosplay於影片現身，更演奏知名動漫歌曲嗨翻網友。

小P昨（1）日上傳新片，彈奏知名動漫《戀上換裝娃娃》的片尾曲「恋ノ行方」（戀愛的去向），同時挑戰動畫中萌翻眾多網友的「量胸圍」片段，女主角喜多川海夢因換裝需求，卸下外衣、僅穿著泳衣量三圍的裝扮，首次挑戰「最少布料」。

小P（左）彈奏知名動漫《戀上換裝娃娃》的片尾曲，扮演女主角喜多川海夢（右）。圖／翻攝自小p的音樂工房、Muse木棉花粉絲專頁
小P（左）彈奏知名動漫《戀上換裝娃娃》的片尾曲，扮演女主角喜多川海夢（右）。圖／翻攝自小p的音樂工房、Muse木棉花粉絲專頁

由於小P完美複製了動畫中海夢的元氣形象，精湛的演奏也讓粉絲和動漫迷嗨翻，直呼「太讚了，還以為看到真人版海夢，彈奏的片尾曲也非常動人」、「沒有人比小P更適合扮演海夢」、「無論是裝扮或琴藝都堪稱完美」、「小P真是太強大了，也完全表現到這首歌活潑可愛的感覺」。

事實上，小P在1月時曾在臉書表示，Pan Piano頻道的營利功能無預警遭YouTube停止，有網友認為是競爭對手眼紅檢舉，或YouTube認為小P穿著過於暴露；去年小P也曾因收到「侵權警告」，在聯繫申訴公司時，遭對方威脅支付權利金，所幸最終YouTube協助處理，頻道才恢復正常，令廣大粉絲鬆了一口氣。

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