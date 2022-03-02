有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續

傷了很多玩家「自尊心」的《艾爾登法環》（Elden Ring），其開放世界的風格讓不少鐵粉熬夜遊玩。該款2月25日發行至今（3月2日）才5天，已有神人破關，他表示自己跟其他玩家比，通關速度還是很慢，也有不少王（BOSS）沒打完，打算仔細逛完才會進行二周目。他曝光自己的等級與推薦武器，讓不少網友直呼「你有睡覺嗎」？

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一名網友在臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」表示，自己玩的是PC版《艾爾登法環》，花了30多小時通關一周目，由於該遊戲是開放世界，「還有好多地方沒逛到…也好多王沒打到，都跑一跑才會開二周目。」他除了分享結局照片及遊戲成就徽章外，他也曝光自己的盜賊角色等級為100多快200等級，鼓勵「各位褪色者們（指玩家）加油」。

《艾爾登法環》共有3種結局，該名網友曝光其中一個結局照。（翻攝自臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」）

他分享自己的遊玩過程，提到自己是玩盜賊的角色，「（角色）後來等級練上去就有點全能戰士了。」目前以鐮刀、匕首或武士刀為主要武器，並持普通武器+18、特殊武器為+6，他表示可以嘗試把順手的武器換成血戰技，並推薦可使用卡利亞城寨的「夜與火之劍」；裝備則是穿上「死骨面具」跟「猛禽黑羽」，「下半身是火山宅邸給的委託入侵殺NPC（服裝）。」

劇情從零開始

至於二周目會不會有什麼變化呢？該網友表示，會像《黑暗靈魂》系列一樣保留角色等級、物品及裝備，劇情從零開始，不能「重新選擇別的角色」，Boss的傷害及血量也會增加。不過《艾爾登法環》有3種結局，加上可以嘗試更多不同的玩法，他搞笑稱可以把遊戲內的NPC殺光，或許有意想不到的驚喜。

一名網友曝光《艾爾登法環》結局照。（翻攝自臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」）

能力數值上限99點

面對該名網友將角色等級玩到近200級，也讓不少剛接觸「魂系列」的玩家好奇等級上限為何？他表示，角色的每個能力（生命力、集中力、耐力、力氣、靈巧、智力、信仰及感應）最高是99點。換算下來，這8種能力加起來為792點。

以網路上「滿級計算公式（屬性點上限792－職業初始屬性＋職業初始等級）」來算，每個角色最後的等級上限為713級，就算超過等級也無法提升相關能力（如攻擊力）。若在還沒到點數上限前，對於數值不滿意，可以透過「滿月女王」蕾娜菈重置屬性點數。

一名網友貼出自己在PC版《艾爾登法環》的成就徽章。（翻攝自臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」）

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