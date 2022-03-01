TikTok抖音搶攻YouTube市場 可支援上傳10分鐘影片了

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：techcrunch、MacRumors
圖片及資料來源：techcrunch、MacRumors

TikTok抖音》向外媒TechCrunch證實，TikTok開始推出讓用戶上傳長達10分鐘影片的功能，對比先前3分鐘影片的時間限制增加不少。

據報導，TikTok 抖音軟體光是為了把影片時間調整為10分鐘已經進行幾個月的測試，現在正緩緩地將推廣給所有用戶。TikTok抖音一直在增加影片的時間長度，希望讓使用者拍出更好的影片內容。

一開始影片時間被限制在15秒左右，然後緩慢增加到60秒，接著是3分鐘，如今已經拉長成10分鐘。TikTok表示10分鐘的影片長度目的是為了讓世界各地的創作者釋出更多影片創造性和可能性。

據TechCrunch報導這項計畫將在未來幾週內向全球使用者推出，使用者只要更新到TikTok抖音App的最新版本，就能收到影片編輯時間長度達10分鐘的通知。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 抖音 YouTube

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