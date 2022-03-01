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寶可夢最新精靈撞臉本土三大明星 意外釣出本尊朝聖

聯合新聞網 / 綜合報導
寶可夢官方日前公布全新御三家的模樣，竟被網友發現撞臉本土三大明星。圖/寶可夢官網、澎恰恰臉書
寶可夢官方日前公布全新御三家的模樣，竟被網友發現撞臉本土三大明星。圖/寶可夢官網、澎恰恰臉書

風靡全球的遊戲《精靈寶可夢》每每推出新作品總是備受關注，而日前官方宣布今年《寶可夢》新作品《寶可夢朱／紫》，預計將在今年冬季發售，其中最新的寶可夢精靈模樣也隨之曝光，但卻有眼尖網友發現，竟撞臉本土三大明星，超夯話題連本人也忍不住分享。

日前官方在「Pokémon Presents」直播中揭曉2022年最新作品《寶可夢朱／紫》預告影片，其中全新御三家的模樣揭曉，分別為草系的「新葉喵」、火系的「呆火鱷」、水系的「潤水鴨」，不料卻被網友笑說激似本土藝人王彩樺、澎恰恰和李㼈，瞬間成為社群最夯話題。

澎恰恰得知後也在臉書分享，「訓練家們！！年底的御三家～你們選什麼？聽說火系正夯」。讓網友們笑翻，紛紛留言「就知道澎哥愛火系，一直被炎上」、「選火系一開場就被債主們追著跑」、「現在我的視線一直落在火系的鼻孔上」、「我要用台灣濱崎步彩樺開場」、「進化後有辦法闖關魷魚遊戲嗎」、「看到笑翻，也太像了吧」。

寶可夢 澎恰恰

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