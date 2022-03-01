Steam Deck想打造高階款 喊話樂意合作微軟連動Xbox Game Pass
除了透露將考慮打造更高階硬體規格Steam Deck，並且希望更多硬體業者加入這塊市場，Valve共同創辦人暨總裁Gabe Newell更表示目前不會考慮推出Steam平台專用的訂閱服務，但會考慮與微軟Xbox Game Pass服務合作，如同先前與EA合作其EA Play訂閱服務使用模式。
事實上，以目前Steam服務平台上收錄眾多遊戲內容規模來看，如果要推行動訂閱服務，將面臨不同遊戲發行商之間如何分潤，同時背後也會涉及龐大金融業務作業，因此顯然不會是Valve現階段想跨入發展方向。
可能比照EA合作方式與更多業者合作
不過，若是比照2020年與EA合作模式，讓EA Play訂閱服務用戶也能透過帳號連動，藉此使用EA在Steam平台上發行的PC遊戲作品，Gabe Newell則透露或許能依循這個模式與微軟建立合作，將Xbox Game Pass訂閱服務也帶到Steam平台，並且遊玩Xbox Game Pass訂閱服務所對應遊戲。
但以目前Xbox Game Pass訂閱服務同時也與SEGA等第三方業者合作遊戲內容，加上Xbox Game Pass訂閱服務使用模式與微軟帳號深入綁定來看，微軟未來如果與Vavle合作的話，或許僅會以提供自家遊戲內容為主，而不會包含所有Xbox Game Pass訂閱服務收錄內容。
而如果再依循此模式擴展合作，或許未來Valve也有可能進一步與Ubisoft等業者合作訂閱服務，但依然要看目前EA與Valve合作模式是否吸引更多訂閱服務提供業者。
跟拒絕加密貨幣原因相同，Steam目前依然未有計畫接受NFT內容交易
另外，Gabe Newell也針對目前Steam平台上禁止販售NFT內容的原因，主要考量現階段的NFT商業模式仍過於「粗糙」，甚至背後還涉及惡意使用區塊鏈、加密技術等情況，因此跟先前拒絕在Steam平台接受使用加密貨幣交易的情況一樣，並不希望類似情況影響遊戲遊玩使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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