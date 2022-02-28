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加快虛擬視覺產品研發 Meta傳解散超過300人規模的自製作業系統團隊

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾傳出投入自製作業系統消息後，The Information網站取得消息表示，目前Meta已經這個人數規模超過300人的團隊解散，同時也終止自製作業系統計畫。

由於目前在Quest 2等裝置所使用作業系統，都是以Android為基礎進行客製化，因此先前Meta有意打造自製作業系統，藉此降低對外仰賴比重。不過，從目前傳出內部將此團隊解散消息，顯然也凸顯要建造自製作業系統並非那樣容易，同時也可能造成過大成本開銷。

而將超過300人規模的團隊解散後，未來Meta將會維持原本以Android為基礎客製化設計模式，解散後的團隊成員則會被分配至內部其他單位，其中包含Quest裝置開發，以及先前預告的Project Aria擴增實境頭戴裝置設計，甚至參與其他與混合實境相關技術的項目設計。

不過，Meta方面並未對此作回應，但也透露會讓負責作業系統開發團隊與製作虛擬視覺裝置團隊有更深度合作，藉此加快虛擬視覺產品研發腳步，同時也表示會持續聚焦在針對虛擬視覺裝置使用的作業系統研發。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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