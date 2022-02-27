打惡兆卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」

2月25日登場的《艾爾登法環》（Elden Ring），日前被外媒評價PS5版本平均評分來到97分，但玩PC版（Steam）的玩家卻發現致命傷，多數人在遊戲過程出現掉幀、卡頓甚至當機情形。不過就有網友發現1招可以火速解決這個問題，被其他玩家大讚「太神奇了」。

《艾爾登法環》曾被認為相對舊作對新手友善，不過經鐵粉實際遊玩後發現，「根本沒有比較簡單」，光是「新人殺手」的主線第1隻BOSS「惡兆妖鬼瑪爾基特」有2階段攻擊，其中4連砍＋大錘攻擊，就讓不少玩家還有實況主苦戰，同隻BOSS打了7小時、招喚好友一起幫忙也不一定會成功，可以說感受出知名電玩製作人宮崎英高「滿滿善意」（指遊戲內不少陷阱與埋伏的敵人）。

登上PC版（Steam）與家機（PS4、PS5、XBOX系列）的《艾爾登法環》，家機目前未傳出問題，而PC版疑似未在效能上做到最佳化，玩家遊玩時出現卡頓，與敵人戰鬥中時FPS更是直線下降，氣到至該平台給該遊戲負評。

《艾爾登法環》主線第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，是不少玩家的噩夢。（讀者提供）

不過，一名網友在PTT「C_Chat」表示，要解決此問題「這個方法非常簡單」，「打開『工作管理員』，然後沒了。」他提到開啟遊戲時，同時開著工作管理員，「我的最高畫質1080p法環，就神奇地從10至20幀，變成穩定60幀。」

不少PC玩家使用他的方法真的讓遊戲更為順暢，直呼「太神奇了」、「英高的另一種善意」、「三小，這甚麼神奇偏方」、「笑死XDDD這什麼巫術」、「跟在電視上放乖乖一樣」、「以前爛電腦Lag，打開工作管理員，會看到某些Cpu使用率99%突然掉回10%。」、「我決定把工作管理員設定成開機自動開啟」，還有網友開玩笑說「有人盯才肯工作」、「這個文章值一個諾貝爾獎。」

實際遊玩《艾爾登法環》，畫面相當細緻。（讀者提供）

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