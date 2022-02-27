快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打惡兆卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」

聯合新聞網 / 綜合報導
不少玩家遇到主線第1隻BOSS－「惡兆妖鬼」瑪爾基特就卡關，只打這隻BOSS並纏鬥5小時以上的人還不少，有時甚至連招喚其他玩家幫打都不一定可成功。（讀者提供）
不少玩家遇到主線第1隻BOSS－「惡兆妖鬼」瑪爾基特就卡關，只打這隻BOSS並纏鬥5小時以上的人還不少，有時甚至連招喚其他玩家幫打都不一定可成功。（讀者提供）

2月25日登場的《艾爾登法環》（Elden Ring），日前被外媒評價PS5版本平均評分來到97分，但玩PC版（Steam）的玩家卻發現致命傷，多數人在遊戲過程出現掉幀、卡頓甚至當機情形。不過就有網友發現1招可以火速解決這個問題，被其他玩家大讚「太神奇了」。

《艾爾登法環》曾被認為相對舊作對新手友善，不過經鐵粉實際遊玩後發現，「根本沒有比較簡單」，光是「新人殺手」的主線第1隻BOSS「惡兆妖鬼瑪爾基特」有2階段攻擊，其中4連砍＋大錘攻擊，就讓不少玩家還有實況主苦戰，同隻BOSS打了7小時、招喚好友一起幫忙也不一定會成功，可以說感受出知名電玩製作人宮崎英高「滿滿善意」（指遊戲內不少陷阱與埋伏的敵人）。

登上PC版（Steam）與家機（PS4、PS5、XBOX系列）的《艾爾登法環》，家機目前未傳出問題，而PC版疑似未在效能上做到最佳化，玩家遊玩時出現卡頓，與敵人戰鬥中時FPS更是直線下降，氣到至該平台給該遊戲負評。

《艾爾登法環》主線第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，是不少玩家的噩夢。（讀者提供）
《艾爾登法環》主線第1隻BOSS「惡兆妖鬼」瑪爾基特，是不少玩家的噩夢。（讀者提供）

不過，一名網友在PTT「C_Chat」表示，要解決此問題「這個方法非常簡單」，「打開『工作管理員』，然後沒了。」他提到開啟遊戲時，同時開著工作管理員，「我的最高畫質1080p法環，就神奇地從10至20幀，變成穩定60幀。」

不少PC玩家使用他的方法真的讓遊戲更為順暢，直呼「太神奇了」、「英高的另一種善意」、「三小，這甚麼神奇偏方」、「笑死XDDD這什麼巫術」、「跟在電視上放乖乖一樣」、「以前爛電腦Lag，打開工作管理員，會看到某些Cpu使用率99%突然掉回10%。」、「我決定把工作管理員設定成開機自動開啟」，還有網友開玩笑說「有人盯才肯工作」、「這個文章值一個諾貝爾獎。」

實際遊玩《艾爾登法環》，畫面相當細緻。（讀者提供）
實際遊玩《艾爾登法環》，畫面相當細緻。（讀者提供）

諾貝爾獎 偏方 PTT

延伸閱讀

《艾爾登法環》Steam同時在線人數突破75萬 玩家卡頓、掉幀等災情頻傳

iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星、傳5新色齊發

「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

相關新聞

打惡兆卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」

2月25日登場的《艾爾登法環》（Elden Ring），日前被外媒評價PS5版本平均評分來到97分，但玩PC版（Steam）的玩家卻發現致命傷，多數人在遊戲過程出現掉幀、卡頓甚至當機情形。不過就有網友發現1招可以火速解決這個問題，被其他玩家大讚「太神奇了」。

Clubhouse新增文字聊天功能 你還在開房尬聊嗎？

音頻社交應用Clubhouse於2020年推出，是一個專門用於即時音頻聊天的社交網路，這個想法後來被Twitter和Reddit等競爭對手效仿。現在，Clubhouse宣布對其應用程式作出重大改變...

傳樂高合作2K Sports 有望見到相關新遊戲

相關消息指稱，過去與不少遊戲業者合作的樂高，接下來傳出將與Take-Two Interactive旗下2K Games所屬的2K Sports合作，預計推出多款以樂高為主題的遊戲作品。

Google新創服務「Checks」 協助確認app服務是否合乎各地法令規範

針對app開發需求，Google透過內部新創加速器Area 120推出一款名為「Checks」的輔助工具，將可協助開發者快速確認所設計的app在不同地區發行時，是否會面臨與當地法令牴觸等問題。

玩給你看／IG新功能悄登場 萬人迷不用再怕Po限動被表情符號洗版

Instagram（IG）時常更新功能增加方便性，不少網友除了看貼文外，也會看限時動態快速瀏覽友人的最新現況。IG日前悄悄更新一項新功能，可在個人限時動態上直接按讚（愛心），自己或對方也不怕被這些讚變成符號而洗版聊天室了。

Meta計畫打造跨語音翻譯工具 同步揭曉虛擬助理服務「CAIRaoke」

Meta宣布將推出一款以人工智慧驅動，並且可橫跨Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger等服務的通用語音翻譯工具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。