傳樂高合作2K Sports 有望見到相關新遊戲

相關消息指稱，過去與不少遊戲業者合作的樂高，接下來傳出將與Take-Two Interactive旗下2K Games所屬的2K Sports合作，預計推出多款以樂高為主題的遊戲作品。

跟先前與Marvel、DC超級英雄系列作品合作，同時也與《星際大戰》、《侏羅紀公園》、《神鬼奇航》等電影作品合作推出遊戲作品，此次與2K Sports合作，預期將推出多款以運動賽事為主題的樂高遊戲。

Video Game Chronicle網站取得消息表示，曾經製作《小小大星球》與《TEAM SONIC RACING》的Sumo Digital，將可能負責打造新款樂高遊戲作品，其中可能與一款開放世界架構的賽車遊戲有關，2K Sports則主要負責遊戲發行。

而其他遊戲或許可能與2K Sports目前持有《NBA 2K》及《WWE 2K》作品有關，但2K Sports、Sumo Digital與樂高方面均未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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