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Google新創服務「Checks」 協助確認app服務是否合乎各地法令規範

聯合新聞網 / 楊又肇

針對app開發需求，Google透過內部新創加速器Area 120推出一款名為「Checks」的輔助工具，將可協助開發者快速確認所設計的app在不同地區發行時，是否會面臨與當地法令牴觸等問題。

由於目前一款app往往會在全球多個地區推行，但針對各個國家地區對於隱私等規範方式不同，例如歐盟地區有嚴格的GDPR規範，台灣等地區對於網路服務的用戶隱私保護也有一定程度要求，因此對開發者而言必須相當謹慎，避免app可能因此無法順利在特定市場推行，或是面臨被下架。

而此款由Google前平台與市場生態產品經理Fergus Hurley，以及目前在Google任職的Nia Castelly共同創立的「Checks」app，則是能針對Android或iOS平台app進行模擬分析，並且產生一份報告說明服務內容是否存在與各地法令牴觸問題，讓開發者能即時進行修正或調整。

尤其目前各地區對於網路服務、app使用模式的規範經常會視情況變動，同時各國對於網路隱私使用規範也有不同情況下，開發者往往需要透過熟稔各國地區法令的人員協助判斷app內容是否有問題。甚至很多情況下，app本身服務並沒有問題，反而是開發者使用開發工具等資源有問題，或是數據分享方式與在地法令衝突等。

因此「Checks」服務希望能藉由人工智慧方式，以更簡單方式協助開發者確認app內容是否會有在地法令上的問題，避免app開發或運作過程因為法令問題帶來更多麻煩與成本損耗。

目前「Checks」服務將提供免費及收費版本，免費版本可以協助確認app內容在Google Play Store等平台上的數據使用是否合乎規範，而針對進階的app內容分析、iOS平台版本檢查，或是針對企業等商業應用需求，則需要透過付費版本進行檢查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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