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Meta拚Reels短影片服務 讓創作者有更多獲利機會

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在美國境內推行的Reels短影片服務，目前正式進駐全球超過150個國家地區的Facebook平台，同時也宣布將增加更多創意工具與推廣機制，讓創作者能透過此項服務獲利。

Reels短影片服務最早是在Instagram上提供，而為了吸引更多人觀看使用，Meta在去年宣布讓此項服務進駐Facebook，同時也宣布啟用10億美元獎勵金計畫，吸引藉此吸引更多創作者進駐。此次宣布將Reels短影片服務推廣至全球地區，顯然是希望吸引更多創作者加入，進而創造更大內容觀看流量，藉此帶動更龐大的廣告曝光營收機會。

為了讓創作者有更大創意發揮，Meta也將推出影片創作工具，讓創作者能更容易透過線上剪輯方式編修影片內容。

不過，從Meta先前公布財報數據顯示，透過Reels短影片服務轉化成營收比重，實際上還不如Instagram的內容推播，以及Stories影片內容的轉換效益，但Meta預期隨的時間推演將有所改善。

而在此次更新中，Meta也宣布將全面向美國、加拿大與墨西哥地區創作者提供Reels短影片服務中的疊加式廣告功能，讓創作者能在短影片加入橫幅，或是貼紙般呈現的廣告內容，藉此獲取廣告分潤，其中分潤比例將維持創作者可獲取55%，Meta則收取其中45%廣告利潤，同時接下來更計畫推出蓋板及互動式廣告內容，讓創作者有更多透過Reels短影片服務獲利機會。

另一方面，Meta也強調並非每一則Reels短影片都會出現廣告，其中因素包含創作者本身是否開啟廣告內容，以及內容是否有合適廣告內容曝光等，而廣告業者也能決定廣告內容發送名單，或是限制特定廣告發送名單，同時也能透過後台數據分析廣告成效，藉此擬定廣告發送策略。

至於在Facebook Live直播服務中，Meta也準備向全球地區創作者開放Stars贊助功能，將可讓創作者透過直播內容收取觀眾贊助金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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