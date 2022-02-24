傳動視暴雪將明年度的《決勝時刻》作品更新喊卡
雖然今年確定將推出《決勝時刻》新作與新版《戰區》內容，但相關消息指出動視暴雪將暫停明年度的《決勝時刻》作品更新。
而若明年將不推出《決勝時刻》作品更新，意味動視暴雪將中斷近20年來每年維持更新《決勝時刻》作品的紀錄。
相關消息表示，此項決定與微軟花費687億美元收購動視暴雪沒有直接關聯，同時動視暴雪計畫以其他開發項目填補《決勝時刻》新作缺席空位，其中包含預計今年推出的《決勝時刻》新作與新版《戰區》內容，明年更計畫推出新款線上遊戲，將由曾經打造《決勝時刻：黑色行動冷戰》的Treyarch工作室負責開發。
在先前說明中，動視暴雪已經證實將由Infinity Ward遊戲工作室負責打造新作，而此次除了說明《戰區》 (Warzone)第二季更新內容，同時也確認《決勝時刻》新作將延續《決勝時刻：現代戰爭》內容製作，同時也會推出新版《戰區》。
同時，為了讓遊戲體驗更為一致，《決勝時刻》新作與新版《戰區》都會導入全新製作的遊戲引擎，同時新版《戰區》更強調與《決勝時刻》新作都是從頭打造，因此將帶來全新遊玩體驗，甚至說明所有賽事體驗都會是獨一無二，讓玩家可以更專注在如何求勝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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