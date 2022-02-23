玩給你看／IG新功能悄登場 萬人迷不用再怕Po限動被表情符號洗版
Instagram（IG）時常更新功能增加方便性，不少網友除了看貼文外，也會看限時動態快速瀏覽友人的最新現況。IG日前悄悄更新一項新功能，可在個人限時動態上直接按讚（愛心），自己或對方也不怕被這些讚變成符號而洗版聊天室了。
以往IG單則限時動態留文字或是想懶惰一點利用「快速傳達心情」留個表情符號（像是😂或💯）時，都會變成訊息方式傳到對方或是自己的小盒子（聊天室）內，若你是好友眾多、一Po限動就會引來很多人留言的萬人迷，恐怕一時之間自己的小盒子會被洗好洗滿。
日前IG更新「Private Story Likes」功能，可直接在單則限時動態上按讚（愛心符號），而這個讚不再像前述方法會「占用」聊天室訊息，會在通知欄跳出誰對你的限時動態按過讚，或是再從發過限動的該則左下角「動態」中，瀏覽誰對你的限時動態按讚，方便又不會增加小盒子內的訊息。
該功能從2月14日起陸續向全球IG用戶更新，趕快去限時動態看看有沒有新增愛心圖示吧！
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