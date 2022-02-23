Google測試在搜尋頁增加更多生活資訊 吸引使用者觀看
9to5Google網站報導指稱，Google似乎開始測試在Google搜尋服務主頁增加天氣、新聞、股市，以及包含推薦電視節目、電影與網站內容，讓使用者能更快透過Google搜尋服務找到生活所需資訊，或是更快接收新聞內容。
目前此項功能僅針對美國境內特定用戶提供測試，預期會針對用戶反饋意見再作介面調整，之後若成為正式功能的話，預期也會向全球地區釋出使用。
而相較早期Google搜尋頁面僅以簡潔形式呈現，Google後續也增加旗下服務快速連結、圖片搜尋、語音搜尋，甚至可顯示使用者經常瀏覽網頁，或是讓使用者自訂常用連結內容，此次新增加內容介面或許有可能源自手機使用體驗，讓使用者能以卡片形式，更快透過Google搜尋服務了解近期天氣、股市等資訊，以及包含近日新聞重點，或是使用者可能感興趣的電視節目、電影與網站內容。
這樣的作法，雖然說是為了讓使用者更容易透過Google搜尋服務取得資訊，但顯然也是為了增加更多內容瀏覽量，其中也包含增加Google各項服務使用率，或是提高廣告內容曝光量。
不過，目前此介面似乎仍在調整階段，因此目前卡片介面仍以固定形式呈現，暫時還無法透過滑動等方式瀏覽更多內容，但如果使用者將滑鼠游標停放在卡片上，則會讓卡片顯示更多描述，方便使用者檢視。
依照相關描述，Google表示相關內容會根據使用者過往搜尋內容判斷感興趣項目，進而在Google搜尋頁面呈現相關內容，藉此吸引使用者觀看。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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