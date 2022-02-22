報時光的老報「蜜」語？ 來自長輩滿滿的愛LINE貼圖上架

「我是哪裡對不起你了？」「不是我愛說你..」「我是為你好！」「你可是我一手養大的..」習以為常的口語，往往容易讓長輩們熱切的關愛變成互動冷冷的起點︒報時光2022最新上架LINE貼圖「來自長輩滿滿的愛」，讓溝通多一些趣味溫度。

《報時光》與國立臺灣科技大學設計系合作設計專案，深化過往歷史報刊的價值與內涵，開發文創設計商品，建構產界與學界共好商模。計畫主持人鄭司維教授帶領研究生們進入老報資料庫探勘，以年輕世代的眼光回看70年圖像素材，企圖透過老圖新說鍵連跨世代的共鳴情感。

鄭老師提到：世代的生活價值觀的差異，看不慣與善意提醒容易落入說教，計畫希望透過年輕人的視角，讓關愛以幽默風趣的創意來填補代溝。創作者羅慶陽利用老報的插圖，搭配滑稽、趣味的對話（有點酸又不會太酸），非常適合老、中、青三代在不同情境中使用，希望促進跨世代、同世代間的溝通，並以數位形式流傳珍貴老插圖。

《懷舊廣告圖像庫》收錄50至70年代老報標語、廣告、插畫、漫畫與電影等圖像，報時光透過產學合作引入青年學子的設計創新能量，活化數位知識庫的珍貴資產，精選的24張圖像透過重新繪製與上色，以動態形式賦予新意義與活潑生命力，「來自長輩滿滿的愛」LINE貼圖以新式老派風格，獻給跨世代的時光小禮。

貼圖素材源自《懷舊廣告圖像庫》歷史報版圖像，其一擷取1954/9/18副刊生活版面插圖，搭配對話與重新繪製上色後，造就新的閱讀趣味(圖\報時光提供)

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