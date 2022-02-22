川普新創社群平台「TRUTH Social」登上App Store 像極了Twitter

日前預告將在2月21日正式上線推出的川普新創社群平台「TRUTH Social」目前看起來並未如市場傳聞可能延後上線，稍早已經正式在美國地區的App Store上架，版號則為1.01。

相較先前對外開放測試版本，正式上架版本顯然在操作介面做了不少調整，其中可以看見不少與川普過去經常使用的Twitter相仿元素，同時也加入帳號認證機制，讓使用者能透過認證徽章識別名人帳號真偽。

此外，整體使用模式也與Twitter極為相似，一樣提供貼文回應、轉發，就連底部首頁、搜尋、通知、私人訊息項目擺放位置也幾乎一模一樣。

而上線之後，目前已經吸引不少人註冊使用，導致現在已經暫時開放申請帳號，可能要等待一段時間之後才會再次開放，或許也跟app背後對應伺服器可支撐流量無法負荷有關。

市場目前觀察川普媒體科技集團打造的「TRUTH Social」社群平台是否能成功，多數看法均認為目前社群服務市場已經被Twitter、Facebook等佔據，即便特定領域使用社群平台也已經有Parler等服務佔駐，加上目前川普不再是美國總統身分，並且被主要社群服務限制使用情況下，實際上能帶動話題風向能力已經大幅減退，因此「TRUTH Social」社群平台可能無法支撐太久。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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