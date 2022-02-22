CAPCOM推《CAPCOM FIGHTING COLLECTION》 收錄《快打旋風》、《魔域幽靈》等名作

除了揭曉《快打旋風6》新作消息，CAPCOM同時也宣布推出包含《快打旋風》 (Street Fighter)、《魔域幽靈》 (Vampire)系列在內10款CAPCOM對戰格鬥名作的《CAPCOM FIGHTING COLLECTION》，預計在今年6月24日推出，分別將登上PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch與Steam平台。

《CAPCOM FIGHTING COLLECTION》將收錄剛迎接35週年的《快打旋風》系列作品，包含《超級快打旋風2 年度紀念版》 (Hyper Street Fighter II -The Anniversary Edition-)、《口袋快打》 (POCKET FIGHTER)，以及《快打旋風方塊2 X》 (Super Puzzle Fighter II XSuper Puzzle Fighter II X)，另外也包含《魔域幽靈》系列全5款作品，以及《裝甲戰士》 (Cyberbots - Fullmetal Madness-)與首次移植至家用遊戲主機平台的《Warzard》。

遊戲將追加原版遊戲中沒有的功能，包含線上對戰、超過500項美術設計圖，以及超過400首樂曲的「博物館」，另外也增加能盡情地鍛鍊角色的「訓練模式」，同時10款遊戲均收錄日版及海外發行版本 (但《魔域幽靈－獵人2》 (Vampire Hunter 2)與《魔域幽靈－救世主2》 (Vampire Savior 2)僅提供日版)。

▲超過500項美術設計圖

▲超過400首樂曲的「博物館」

▲戰士功勳

▲濾鏡功能

其中，線上對戰模式將提供非排名對戰、排名對戰，以及自訂對戰模式，讓玩家能以不同方式享受對戰樂趣，另外在戰士功勳部分也能讓玩家參與各類挑戰，而畫面濾鏡功能則可讓玩家選擇遊戲以類比或街機螢幕畫面呈現，以及難易度選擇，同時更加入可隨時儲存進度設計。

此次推出《CAPCOM FIGHTING COLLECTION》之外，CAPCOM也宣布推出與《Street Fighter 30th Anniversary Collection》同捆的《CAPCOM Fighting Bundle》，同樣會在6月24日推出。

收錄作品：

• 《超級快打旋風2 年度紀念版》 (Hyper Street Fighter II -The Anniversary Edition-)

把歷代《Street Fighter II》系列集結成一個作品! 玩家可以從首部作品《Street Fighter II》到《Super Street Fighter II X》的5個版本中選擇角色。 用自己喜歡的角色對戰吧。

• 《口袋快打》 (POCKET FIGHTER)

CAPCOM 人氣角色化身為 Q 版角色登場! 華麗的動作自不必說，對戰中的服裝變化也是亮點之一! 只要簡單的操作就可使出必殺技，讓即使是不擅長格鬥遊 戲的人也能玩得盡興。

• 《快打旋風方塊2 X》 (Super Puzzle Fighter II X)

CAPCOM 的角色們之間的益智對戰遊戲! 把掉下來的寶石有技巧地組合起來並發動攻擊! 以簡單的規則遊玩爽快又熾熱的遊戲!

• 《裝甲戰士》 (Cyberbots -Fullmetal Madness-)

操作強大的巨型機械人「Variant Armor」來取勝! 一款以機械人之間獨有的爽快動作而廣受好評的對戰格鬥 遊戲。

• 《Warzard》

以融合 RPG 元素的獨特系統為特徵的對戰格鬥遊戲。 於街機的格鬥遊戲中加入「密碼制」的概念也是本作備受 矚目的一部分。

• 《魔域幽靈》 (Vampire -The Night Warriors-)

使用有別於像素畫風、美麗而流暢的動漫風格，以及擁有獨特的黑暗世界觀是本作的亮點。一款能夠媲美《快打旋風》系列、勁頭十足的 CAPCOM 對戰格鬥遊戲。

• 《魔域幽靈－獵人》 (Vampire Hunter -Darkstalker's Revenge-)

《魔域幽靈》的續集，追加了「Lei-Lei」和「Donovan」兩名新角色，同時深化了各角色的故事。此外亦為遊戲作出了調整，例如使Chain Combo可更容易發動、下調CPU戰的難易度等，所以即使是新手也可以輕鬆暢玩。

• 《魔域幽靈－救世主》 (Vampire Savior -The Lord of Vampire-)

廢除了回合制的傷害系統，並且新增「Dark Force」，使對戰更加白熱化。此外還追加了「Jedah」、「Lilith」、「Bulleta」和「Q-Bee」4名充滿個性的新角色。

• 《魔域幽靈－獵人2》 (Vampire Hunter 2 -Darkstalkers' Revenge-)

《魔域幽靈－獵人》的續作，將《魔域幽靈－救世主》和《魔域幽靈－獵人》的角色以同一個魔次元為舞台展開戰鬥，將部分製作、BGM、結局等進行調整，並且針對遊戲進行微調。

• 《魔域幽靈－救世主2》 (Vampire Savior 2 - The Lord of Vampire -)

與《魔域幽靈－獵人2》同時期發行的《魔域幽靈－救世主》續作，除了一些角色進行了變更外，戰鬥系統和角色平衡也進行了調整，讓玩家可體驗與前作不同的戰鬥。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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