你知道他們很會唱歌嗎？被YouTuber耽誤的十大歌唱天才

一起唱歌唱起來！

隨著YouTube市場越來越飽和，YouTuber們也想盡辦法推出新企劃或副業吸引觀眾的目光，也有不少的YouTuber為了完成自己的興趣和夢想，推出數位歌曲，讓觀眾看到他們私下能歌善舞的另一面。

這些YouTuber在自己的頻道中，也許不是拍攝翻唱cover或歌曲創作，但愛唱歌、會唱歌的靈魂意外被網友發掘，看著他們充滿熱情閃閃發光唱著歌那種眼神，也深深感染到許多人。今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起帶大家來看看，這些「被YouTuber耽誤的歌唱天才」吧！

image source：YT/STR Network

10 欸你這週要幹嘛

YouTube頻道：欸你這週要幹嘛

欸你這週要幹嘛的YouTube頻道以國內外旅遊攻略、記錄主角「Ariel」身旁的人事物生活系列為主體，包含妹妹接歌、家人朋友出遊等，從2018年經營至今已有93萬的訂閱數，即將加入百萬訂閱YouTube成員之一。

2020年他們首次與阿達合作推出單曲《 一起放個假》，巧妙的把頻道名字融合在歌詞中，輕鬆的旋律不時洗腦著網友，讓人聽著聽著都想出發旅遊呢！去年他們再次推出頻道主題曲《欸你這週要幹嘛》，MV感動了許多一路以來的死忠粉絲。

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9 魚乾

YouTube頻道：魚乾

身為台灣第一個破百萬訂閱的女性創作者，熱愛唱歌的魚乾，從2014年開始陸續推出EP，不時在頻道中更新Cover歌曲，朝著自己的夢想前進。不過隨著其他副業與頻道的事務繁忙，該Cover頻道更新頻率已經睽違兩年，不少粉絲都會在頻道中留言敲碗求更新，希望能再多聽她的歌聲。

魚乾不僅推出過個人音樂作品，還有不少歌手和YouTuber都與她合唱過，像是魏嘉瑩、陳零九、黃氏兄弟、聖結石、滴妹、這群人展榮等，可說是公認的歌唱女王。

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8 我是江老師

YouTube頻道：我是江老師

江老師常常在頻道中用浮誇的方 式與大家分享生活，希望帶給世界更多歡樂還有正面能量！她開朗真誠的模樣也吸引到許多粉絲觀看～

本身是鋼琴老師的她，偶爾會在頻道中教大家怎麼挑歌、把歌唱好，不吝嗇分享自己愛唱歌的心得。在她30萬訂閱直播時更曾自彈自唱滿足粉絲的心願。之前Cover周杰倫的《等你下課》，女聲的詮釋版本讓粉絲不禁驚嘆：「從來不知道這首歌可以這麼美麗動人～江老師的嗓音有種獨特的溫柔，心...都被軟化了！」

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7 STR Network

YouTube頻道：STR Network

除了是喜劇演員，博恩更是一位不折不扣的潛力歌手，相信大家都一定聽過博恩的「TAIWAN」單曲，洗腦又充滿笑果的MV與歌詞，2020年累積至今觀看次數已達近923萬的好成績。

除了諷刺時事推出歌曲，隨後他更與專業歌手壞特？te合作《早餐店阿姨》、與呂士軒合作《保持胎哥》，邀請邰哥參演MV，讓歌曲增添許多有趣的笑點。其實博恩已經推出8首EP，甚至還被YouTube上的網友笑稱：「薩泰爾真的轉型成為音樂頻道了呢！」

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6 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN

YouTube頻道：三原JAPAN Sanyuan_JAPAN

來自日本的三原慧悟，喜歡在頻道中與大家分享台灣的景點與美食，更把這些獨特事物化身為歌詞，唱給大家聽。從2015年至今，他已經推出超過30首單曲，更舉辦過大大小小的音樂會。

其中《學學中文之歌》把在台灣最常用到的字詞放進歌詞，讓日本朋友來台也能暢通無阻的旅遊，是一首非常有趣的歌曲。另外，他也用日文翻唱了多首台灣經典歌曲，像《小幸運》、《告白氣球》、《我很好騙》等，唱出不同原唱的另外一種味道。

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5 滴妹

YouTube頻道：滴妹

可愛的國民妹妹代表，熱愛唱歌的滴妹從頻道之前開始翻唱英文歌，就常常被網友稱讚她精確的咬字與美妙的歌聲，吸引許多粉絲表示非常驚豔。網友們都說：「超愛滴妹的歌聲」、「除了平時的video很有趣之外，偶爾聽滴妹唱歌也很療癒」。

滴妹後來推出單曲《最好的樣子》與《每一個我》都非常好聽，也曾到YouTuber異鄉人的頻道與他合唱，秀了一段饒舌，讓網友看到她歌唱實力的另一種表現方式。

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4 wackyboys反骨男孩

YouTube頻道：wackyboys反骨男孩

反骨男孩在2012年成立，不只團體頻道厲害，成員的個人頻道成績都非常亮眼，他們不僅是網路紅人，更踏足電視圈，擔任主持或來賓的角色，才藝滿滿。



從2015年至2021年，反骨推出超過10首單曲，包含《接個手機吧》、《決戰光明頂》、《接業配》、《痘痘那邊》、《好笑嗎》、《想紅想瘋了》、《積極太陽》等，創意歌詞與洗腦的旋律，都讓粉絲大大稱讚：「每一次的MV、一個比一個還厲害還更不一樣！反骨太讚了！」

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3 這群人

YouTube頻道：這群人TGOP

YouTube上最經典的團隊莫過於「這群人」了，其中展榮、展瑞及茵聲還曾因為熱愛音樂而組成團體，推出多首單曲，《皮在癢》、《這是我》、《卡關》等，讓粉絲非常驚喜。

後來茵聲除了繼續翻唱一些經典歌曲外，也推出過個人單曲，更為偶像劇片尾曲演唱《稻草》。展榮展瑞兩兄弟則於2021年正式簽約華納音樂，推出《十分鐘的戀愛》、《夏夜晚風》兩首歌曲，讓粉絲們非常期待新作品呢～

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2 黃氏兄弟

YouTube頻道：黃氏兄弟

黃氏兄弟頻道以日常、開箱、實測、整人等主題，總是帶給觀眾許多療癒的時刻，死忠觀眾們應該不難發現瑋瑋對歌唱的熱情，因此也嘗試了許多不同的風格，無論是熱血、青春還是愛情都一一唱給大家聽。

前後推出8首單曲《不專心》、《多想告訴你》、《我的新座位》、《專家模式》、《室友 Roommate》、《世界再大你擁有我》、《Bye了極限》等，而《光 Light》更是哲哲用RAP共同參與，為粉絲增加了許多驚喜。

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1 蔡阿嘎

YouTube頻道：蔡阿嘎

堪稱YouTuber界的常青樹蔡阿嘎，不但出周邊、出書、演出電影，甚至連唱歌都難不倒，另外，經常出現在頻道中的「國民姑姑」嘎妹唱歌也非常好聽，兄妹倆偶爾推出歌唱合作片，受到網友歡迎。

在2015年首度推出單曲 《腳趾都發燙》後，歌聲驚豔了許多網友，甚至還有網友留言表示：「很像五月天的阿信，你成功了！」。在此之後，阿嘎也推出了《從今以後》、《在一起好不好》、《一路瘋癲》和《我們的十年》等，甚至與馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow等YouTuber一起組成樂團「七月半」，推薦大家去聽聽他們的歌喔！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月17日至2022年02月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『原來他們會唱歌的YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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