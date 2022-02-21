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Google推出Roboto Serif襯線字體 讓內容更容易被閱讀

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布推出名為Roboto Serif的襯線字體，藉此提高內容更容易被閱讀性。

此款字型是由Google與字型開發公司Commercial Type的字型設計師Greg Gazdowicz合作打造，主要是將既有Roboto字型加入襯線字體特性，並且將所有字母重新設計。

新款字型仍維持Roboto Sans的垂直比例，並且融入襯線字體設計，藉由增加厚實且具復古風格造型，讓字母閱讀變得更容易。此外，Roboto Serif也針對不同顯示螢幕尺寸加入動態調整特性，可自動改變字母些許外型線條，藉此對應最佳顯示效果。

Google最早是在Android 4.0時將Roboto作為系統預設字型，並且隨著版本更新加入更多變化，但後續則是以Product Sans，以及後續用於Pixel系列手機的Google Sans作為主要使用字型。而此次推出的Roboto Serif字型將列入Material Design設計項目，預期接下來也能在更多Android、Chromebook裝置看見此款字型應用設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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