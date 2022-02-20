川普新創社群平台「TRUTH Social」可能將上線時間延後至3月

先前預告將在2月21日正式上線推出的川普新創社群平台「TRUTH Social」，目前似乎已經將上線時間延後至3月。

「TRUTH Social」是由川普媒體科技集團 (TMTG)製作，並且由前美國眾議員Devin Nunes負責推動，而在去年開放測試之前，則是發生遭人透過特定網址連入，並且建立帳號留下大量內容，甚至更被發現是以開源軟體打造，但可能因為標示為私人所有而惹上被告爭議。

而此次傳出將上線時間從原本的2月21日延後至3月，似乎與川普媒體科技集團近期計畫透過與特殊目的收購公司 (SPAC)合併方式上市，遭到美國證券交易委員會調查有關。但延後上線原因，可能也與服務本身面臨部分開發問題有關。

市場目前觀察川普媒體科技集團打造的「TRUTH Social」社群平台是否能成功，多數看法均認為目前社群服務市場已經被Twitter、Facebook等佔據，即便特定領域使用社群平台也已經有Parler等服務佔駐，加上目前川普不再是美國總統身分，並且被主要社群服務限制使用情況下，實際上能帶動話題風向能力已經大幅減退，因此「TRUTH Social」社群平台可能無法支撐太久。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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