無法正確識別三位數版號瀏覽器 Mozilla、Google籲設計人員檢查網站相容問題

由Mozilla、Google工程人員共同發出警告中，說明即將邁入版號100的Firefox、Chrome瀏覽器，可能會因為使用者代理解析程式庫無法正確識別瀏覽器3位元版號資料，因此將導致特定網站無法正常運作，其中可能會出現提示「瀏覽器不支援你所造訪的部分網頁，請升級至最新的瀏覽器版本」的情況，或是造成部分網站無法順利播放影片等內容。

其他錯誤還包含可能出現網頁渲染錯誤、資料讀取錯誤，或是403禁止存取等情況，而這樣的問題有可能會在瀏覽Yahoo、HBO Go服務，以及Bethesda官網等網頁時發生，但可能會有更多企業內部使用服務、或是政府網站也可能會受到影響。

在此次對外公告中，Mozilla、Google工程人員希望各個網站設計人員可以先進行測試，確認網站內容是否會在使用版號100的瀏覽器時出現問題，若現階段暫時還無法解決問題的話，可能就要先透過將使用者代理解析程式庫引導至識別版號99的作法暫時處理，避免網站瀏覽時產生問題。

其實在12年之前，當瀏覽器Firefox、Chrome瀏覽器從個位數版號跨入雙位數時也曾發生類似問題，因此顯然接下來準備從雙位數版號發展至三位數版號，同樣也有類似問題，只是這次顯然有所準備。

目前Mozilla與Google已經著手規劃修正此項問題，但因為Chrome瀏覽器即將在3月29日準備推出版號100的更新，Firefox瀏覽器則會在5月3日正式推出版號100更新內容，時間上可能仍有趕不及的情況，因此呼籲網站內容設計人員可以先以調整識別方式作為權宜之計。

雖然此問題不像早年在2000年面臨的Y2K問題那樣嚴重，但考量目前Chrome與Firefox瀏覽器使用人口，一旦發生大量瀏覽器無法正常瀏覽網頁的話，恐怕也會造成不少損失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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