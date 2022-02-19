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YouTube分享「4R」平台責任架構 停用「分享」按鈕降低假新聞傳播

聯合新聞網 / 楊又肇

YouTube產品長Neal Mohan發文說明將透過「4R」平台責任架構，讓使用者接觸更豐富多元的內容與觀點，並且以此打擊不實消息、假新聞，或是刻意搧動人心的內容。

Neal Mohan表示，「4R」平台責任架構分別對應「移除」、「優先顯示」、「減少推薦」，以及「獎勵創作者」四個面向。

其中將以機器學習和人工審閱方式移除違規內容，在提供可靠的訊息來源之餘，更阻止問題內容傳播，同時在新型態不實資訊被快速傳播前搶先掌握問題所在。例如，利用更著重目標的分類器組合、多種語言的關鍵字，以及來自各個區域分析資訊，藉此偵測YouTube主要分類器無法捕捉到的不實訊息內容，進而達成更快、準確掌握不實資訊論述的目的。

而另一個挑戰則是遊走違規邊緣的影片 (borderline videos)，雖然沒有明確違反使用規範，但YouTube將不會推薦給觀眾，曝光機率將低於1%。不過，這些影片仍有可能透過連結分享或透過嵌入方式曝光，因此YouTube作法則是取消此類影片的「分享」按鈕，或是使其連結失效。

不過，這樣的作法可能也會影響實際觀看權益，因此YouTube另一種作法則是在這類影片被播放前，會先顯示插頁式內容，告知觀眾即將觀看內容可能不含不實資訊，讓觀看與否的決定權交給觀眾，例如目前針對有年齡限制，或是有血腥暴力內容影片，已經額外透過插頁式內容提示，讓觀眾選擇是否收看。

Neal Mohan說明將持續思索不同作法，確保能有效限制不實資訊在網路上傳播，但也表示要在目前已經於100多個國家，透過數十種語言提供服務的YouTube上落實，仍有不少挑戰，原因在於語言、文化及民眾認知想法差異，不僅會讓可信資訊來源定義有落差，對於相同事情的認知也會不同。

因此目前的作法中，YouTube將會持續吸引了解不同資訊差異的人才加入團隊，同時也會與全球各地專家及非政府機構合作，更會藉由網路盛行傳播的不實內容進行學習與分析，進而判斷哪些內容應該注意。同時，YouTube也強調將以公開、透明原則改善產品服務，同時也持續接納不同意見作為改進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞 YouTube

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