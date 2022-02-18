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Opera攜手Yat，只要輸入表情符號即可連接對應網址內容
Opera宣布與提供表情符號網址服務業者Yat合作，僅需在Opera瀏覽器輸入表情符號內容，即可快速連接Yat服務對應網址。
相較其他瀏覽器使用Yat服務對應網址，必須在開頭輸入「y.at/」，並且輸入表情符號才能正確連接，在與Opera瀏覽器合作中，則可讓使用者更快速輸入表情符號，並且開啟Yat服務對應網址內容。
Yat在去年2月創立，主打可讓使用者付費購買以表情符號構成的「網址」，例如「y.at/🌈🚀👽」、「y.at/😎🎵😎」，或是「y.at/👽🎵」，藉此在網路上代表個人特色，同時也能透過網址對應連結個人介紹頁面，或是連接數位錢包服務，並且透過加密技術確保線上交易安全。
此外，Yat也計畫進軍元宇宙及NFT市場發展，並且銜接接下來的Web 3.0應用趨勢，同時預期從網址開始就能凸顯在網路上的個人特色，將成為接下來的市場趨勢。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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