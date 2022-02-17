刪掉也沒用！原來黑歷史全藏在這 網測IG新功能哭：好羞恥
黑歷史全都現！許多人會使用社交軟體Instagram（以下簡稱IG）記錄心情，事後看來卻往往覺得「尷尬」，但近日有一名女網友驚呼，以為IG上的黑歷史刪掉就不見了，沒想到IG新功能竟能「一鍵找回所有回憶」。
這名網友透過Dcard發文驚呼，IG近來新增不少新功能，其中有一項「你的動態」竟能查看「帳號紀錄」，裡面都是她以前編輯過的文章，看到過往黑歷史再次被挖出來，原PO不禁哭喊拜託刪掉！依照原PO操作的方式，進入IG個人頁面點選右上角選單，再選按「你的動態→帳號紀錄」，即可見用戶曾對帳戶進行過的變更內容。
網友得知後都忍不住笑了，「看到以前打的都覺得好愚蠢，超想刪」、「尷尬到可以用腳趾摳出一座芭比夢幻城堡」、「跑去看了自己的，我快嚇死了，好羞恥」、「看到以前標註前男友很白癡」，更有網友分享因為這項功能成功抓到男友出軌的證據。
不過，也有人表示自己的IG沒有這項功能，對此就有網友回應「其實一直都有，只是之前要從網頁版才能看到」，也有人猜測手機版的新功能應是IG作「AB test」（指系統隨機測試），並非每個人都有。
未被列為測試對象的用戶若找不到「帳號紀錄」，可依路徑「設定→帳號安全→存取資料」找到帳號更動紀錄，或使用電腦版「設定→隱私設定和帳號安全→查看帳號資料」也可查看。
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