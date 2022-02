Meta啟用「Meta, Metamates, Me」全新發展口號 調整News Feed名稱

去年宣布調整公司名稱後,Meta稍早宣布啟用全新發展口號「Meta, Metamates, Me」,藉此強調在元宇宙發展佈局目標。

此口號源自於美國海軍精神口號「Ship, Shipmates, Self」,藉由強調元宇宙中的朋友與使用者本身來形容未來發展主軸,同時也說明將重視內部員工互動交流,並且說明將公司發展重心聚焦在未來、快速發展與聚焦長期影響事物等面向。

市場看法認為Meta此次宣布啟用新發展口號,主要是為了扭轉過往遭受負面批評的形象,其中包含未能保護用戶隱私、濫用自身訊息傳播優勢,甚至在服務也有歧視、騷擾等問題,因此不少員工對於公司提出新口號無法認同,認為應該設法解決當前面臨問題。

除了啟用全新口號,Meta更宣布原本在Facebook使用的「News Feed」名稱,將簡化為「Feed」,藉此與目前推動的Facebook News名稱作更明顯區隔,同時也避免讓使用者動態內容與「News」字眼連結,而原本Facebook News則更專注提供使用者更可信的新聞內容。

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc