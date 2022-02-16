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教你2/19-20期間限定免費玩「有限制」 體感《Nintendo Switch Sports》4月登場

聯合新聞網 / 綜合報導
《Nintendo Switch 運動》將於4月29日在Switch主機登場啦！2月19日至2月20日在日本伺服器展開免費線上測試，並於2月15日開放註冊，《聯合新聞網》教你怎麼操作，就能提前玩到這款遊戲。（圖／翻攝自任天堂官網、製圖／聯合新聞網）
《Nintendo Switch 運動》將於4月29日在Switch主機登場啦！2月19日至2月20日在日本伺服器展開免費線上測試，並於2月15日開放註冊，《聯合新聞網》教你怎麼操作，就能提前玩到這款遊戲。（圖／翻攝自任天堂官網、製圖／聯合新聞網）

還記得任天堂主機Wii推出的經典遊戲《Wii 運動（Wii Sports）》嗎？睽違6年，其系列最新作《Nintendo Switch 運動（Nintendo Switch Sports）》將於4月29日在Switch主機登場啦。並在2月19日至2月20日在日本伺服器展開免費線上測試，共有5次遊玩時間，並非48小時隨時都能玩，而該測試已於2月15日開放註冊，不過前提是需要有Nintendo Switch Online的會員。想體驗期間限定的運動體感遊戲嗎？《聯合新聞網》教你怎麼操作。

《Nintendo Switch 運動》使用Joy-Con內建的陀螺儀與感應器的功能來體感操作，人人都能上手。遊戲收錄6種運動（排球、保齡球、擊劍、網球、羽毛球、足球），並計畫在今（2022）年夏天，「足球」項目追加使用腿帶可以「直接踢球」，今年秋天也將會免費追加第7項運動「高爾夫」。此外，該遊戲也支援隨機網路對戰，讓遊戲耐玩度大增。

至於要怎麼加入2月19日至2月20日期間限定的免費線上測試呢？方法如下：

第1步

進入《Nintendo Switch 運動》免費線上測試網站https://www.nintendo.co.jp/switch/as8sa/playtest/）將畫面移至下方後，連按2次「次へ進む」。

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）
（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第2步

登入Nintendo Switch帳號後，可累積白金點數，並會獲得《Nintendo Switch 運動》測試版下載編號

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）
（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第3步

再到任天堂日本eshop網站https://store-jp.nintendo.com/）（或從switch主機進eshop頁面，需要切換成日本地區）→若在電腦版網頁，點選左排選擇「プリペイドカード番号・ダウンロード番号入力」，輸入下載編號後按下確定就成功囉，Switch主機此時也會默默下載該測試版遊戲。

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）
（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第4步

4.遊戲開放時間為2月19日至2月20日，但並非48小時爽快玩，而是開放5場次遊戲，但日本比台灣快1小時，《聯合新聞網》也幫你改成「台灣時間」，看了絕對不會錯！

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）
（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

※番外篇

我無法進日本eshop，怎麼把身分變為日本地區？

「Nintendo Account」網頁https://accounts.nintendo.com/）登入帳密後，到個人資料按edit，在Country項目選擇「Japan」，按下確定（save change）→跳出警告網頁選擇「I agree」→成功切換囉

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）
（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

日本 任天堂 足球 排球

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