教你2/19-20期間限定免費玩「有限制」 體感《Nintendo Switch Sports》4月登場

還記得任天堂主機Wii推出的經典遊戲《Wii 運動（Wii Sports）》嗎？睽違6年，其系列最新作《Nintendo Switch 運動（Nintendo Switch Sports）》將於4月29日在Switch主機登場啦。並在2月19日至2月20日在日本伺服器展開免費線上測試，共有5次遊玩時間，並非48小時隨時都能玩，而該測試已於2月15日開放註冊，不過前提是需要有Nintendo Switch Online的會員。想體驗期間限定的運動體感遊戲嗎？《聯合新聞網》教你怎麼操作。

《Nintendo Switch 運動》使用Joy-Con內建的陀螺儀與感應器的功能來體感操作，人人都能上手。遊戲收錄6種運動（排球、保齡球、擊劍、網球、羽毛球、足球），並計畫在今（2022）年夏天，「足球」項目追加使用腿帶可以「直接踢球」，今年秋天也將會免費追加第7項運動「高爾夫」。此外，該遊戲也支援隨機網路對戰，讓遊戲耐玩度大增。

至於要怎麼加入2月19日至2月20日期間限定的免費線上測試呢？方法如下：

第1步

進入《Nintendo Switch 運動》免費線上測試網站（https://www.nintendo.co.jp/switch/as8sa/playtest/）將畫面移至下方後，連按2次「次へ進む」。

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第2步

登入Nintendo Switch帳號後，可累積白金點數，並會獲得《Nintendo Switch 運動》測試版下載編號。

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第3步

再到任天堂日本eshop網站（https://store-jp.nintendo.com/）（或從switch主機進eshop頁面，需要切換成日本地區）→若在電腦版網頁，點選左排選擇「プリペイドカード番号・ダウンロード番号入力」，輸入下載編號後按下確定就成功囉，Switch主機此時也會默默下載該測試版遊戲。

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

第4步

4.遊戲開放時間為2月19日至2月20日，但並非48小時爽快玩，而是開放5場次遊戲，但日本比台灣快1小時，《聯合新聞網》也幫你改成「台灣時間」，看了絕對不會錯！

（圖／翻攝自任天堂官網、製表／聯合新聞網）

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