Line已讀功能讓人壓力大？原始設計理念曝光 網讚：長知識了

現代人多數靠通訊軟體聯絡，台灣以使用LINE最為盛行。有網友表示LINE的「已讀」功能，有時會讓人感覺壓力大，好奇它到底有什麼優點？貼文引發熱議，有知情者指出開發「已讀」功能，背後其實藏有感人緣由。

一位網友在《PTT Gossiping》板以「已讀這功能有什麼優點？」為題發文寫道，使用通訊軟體LINE傳送訊息時，顯示「已讀」會知道對方是否已看訊息，但傳送訊息被秒讀，讓人感覺壓力有點大，太久未讀又會被說幹嘛不看訊息，讀與不讀似乎都有點困擾，好奇問「這功能有什麼優點？」

貼文引發熱議，網友紛紛留言「讓你知道你是不是邊緣人被討厭」、「讓你可以上演內心小劇場殺時間」、「現在人機不離身超過半天沒讀都太假了」、「讓你知道對方是不是還活著」，但也有人認為已讀真的是「給人壓力的爛東西」、「裝沒看到被發現會很尷尬的垃圾功能」、「懷念即時通，聊天沒有壓力」。

另也有網友點出LINE「已讀」功能的設計緣由，「記得這是因為311大地震而發明的功能」、「那是用於重大災害發生時，通訊不穩，無法傳送大量數據的時候，簡單的已讀訊息可以讓你知道親人還活著可以看手機」。

根據《維基百科》資訊，LINE的「已讀」功能最先是在2011年日本311大震後開發應用，目的是為方便在發生災害時，或無法立刻回覆訊息的狀況下，能夠確認對方的安全。

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