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Mozilla與Meta合作新隱私保護廣告技術「IPA」 引發更大爭議

聯合新聞網 / 楊又肇

Mozilla工程師Martin Thomson說明，目前已經與Facebook母公司Meta合作新隱私保護廣告技術，將以「Interoperable Private Attribution,IPA」 (可互通隱私歸因)為稱，標榜將提供廣告商可執行歸因能力，在保障使用者隱私情況下投放廣告。

此項技術從去年展開，主要是透過讓廣告商能有更多歸因能力，藉此更精準向使用者投放廣告，而為了避免廣告商濫用歸因能力，則是利用多方計算技術，並且配合隱私保護遙測系統Prio保護用戶隱私。此外，Mozilla也強調IPA統整數據僅反應大方向，並非代表個人興趣，因此無法用於追蹤個人隱私，藉此達成網路廣告、內容業者與使用者共贏局面。

不過，市場看法則認為目前行為歸因機制設計仍存在灰色地帶，同時賦予廣告業者什麼程度的歸因能力也尚未有具體定論，因此有可能讓廣告業者取得更多資料，反而影響使用者隱私。另一方面，部分市場看法更認為Meta過去在隱私保護有諸多不良紀錄，因此認為Mozilla不應該與Meta合作。

但Mozilla強調IPS在一段時間內會限制個人隱私數據總量，並且對隱私加上充分控制，因此能避免追蹤諸如指紋辨識、瀏覽行為等惡意紀錄情況發生，並且確保所有廣告都能公平競爭，不會造成小型廣告業者難以從大型廣告業者手上爭取資源情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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